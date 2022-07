Drama en el GP de Austria: Auto de Carlos Sainz comienza a incendiarse y el piloto logra bajarse con el vehículo en movimiento

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Vaya momento de tensión el que se vivió la mañana de este domingo en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, ya que Carlos Sainz, el piloto de Ferrari sufrió un incidente dramático mientras se encontraba peleando el segundo puesto de la competencia.

A 12 vueltas del final, mientras peleaba el segundo lugar con Max Verstappen y Lewis Hamilton, el piloto español quedó fuera de la competencia, ya que su motor no aguantó y comenzó a presentar fallos, por lo que el Sainz decidió irse a la grava para evitar un accidente mayor, pero allì mismo empezaron a salirle llamas al monoplaza y mientras el equipo corría a auxiliarlo, el optó por salir por su propio pie.

Lo más dramático fue que cuando el corredor buscó salir, el vehículo comenzó a moverse hacia atrás, debido a la pendiente, lo que dificultó un poco el escape del español, pero afortunadamente salió ileso.

Vale recordar que Carlos Sainz fue el ganador del Gran Premio de Gran Bretaña de la semana pasada y esta vez se encontraba peleando por ingresar al podio nuevamente, pero desafortunadamente para él y su escudería tuvo que abandonar la carrera poco antes del final. This was so scary so thankful he’s okay! @Carlossainz55 🙏🏼♥️ pic.twitter.com/KGcWsTOz4i— Kitty Alvarado (@HeyKitty) July 10, 2022

Las buenas noticias para su equipo fueron que su compañero Charles Leclerc ganó la carrera y se llevó la puntuación máxima en el Red Bull Ring. Charles is back on top! 💪#AustrianGP @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/V8tv3zcDfc— Formula 1 (@F1) July 10, 2022

