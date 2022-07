Desprecian al “Comandante”: El Chelsea no quiere a Cristiano Ronaldo, reportan que su ego podría traerle problemas al equipo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cero y van dos: Aunque el Manchester United dice que Cristiano Ronaldo no saldrá del equipo esta temporada, la realidad es que el jugador portugués podría despedirse en cualquier momento que encuentre acomodo en un club que le permita disputar la Champions League; sin embargo ya hay dos clubes que lo tienen descartado.

Primero fue el Bayern de Múnich, que por conducto de Oliver Kahn rechazó hacer una oferta por el jugador, debido a que no se adaptaba a la filosofía del equipo. Pues bien, ahora es el turno del Chelsea, ya que su DT, Thomas Tuchel, le pidió recientemente a su directiva que no pujen por el jugador portugués, ya que no lo quiere en su equipo.

Originalmente el Chelsea era uno de los equipos interesados en “El Comandante”, incluso ofrecieron 16.5 millones de dólares, pero los Red Devils pedían $17 millones, ante lo cual, según reporta Skysports, Thomas Tuchel le pidió a sus jefes que no alcanzaran el precio que pedían los de Mánchester.

Chelsea's move for Cristiano Ronaldo isn’t likely. Thomas Tuchel does not think it makes football sense to sign Ronaldo. pic.twitter.com/Q6p3wjjdQx — Chelseafc Transfer N (@ChelseaFcTrans) July 11, 2022

De acuerdo con el mismo medio, el argumento del DT fue que prefería invertir en otros jugadores y que el portugués podría traerle muchos problemas al equipo por su trayectoria y ‘ego’.

Todo esto a pesar de que el único fichaje que el equipo tiene amarrado hasta el momento es el de Raheem Sterling, por quien pagaron $55 millones de dólares fijos, más $10 millones en variables. Raheem Sterling to Chelsea, here we go! Final approval arrived from Man City. £45m fee plus £10m add-ons. Personal terms agreed days ago, it was never an issue. It’s done 🚨🔵 #CFC



Contract until 2027 plus option for further year. Tuchel already had direct conversation with him. pic.twitter.com/tr15HUp2B1— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2022

