Jill Biden pide disculpas tras comparar a la comunidad latina con “tacos de desayuno”

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, pidió disculpas este martes (12.07.2022) luego de que se viralizara rápidamente por las redes sociales un video en el que compara a la comunidad latina con los “tacos de desayuno”.

En un discurso el lunes en Texas con motivo de la conferencia anual UnidosUS 2022, una organización de defensa de los derechos civiles de los hispanos en Estados Unidos, la esposa del presidente de Estados Unidos dijo: “La diversidad de esta comunidad, tan distinta como las bodegas del Bronx, tan hermosa como las flores de Miami y tan única como los tacos de desayuno aquí en San Antonio, es vuestra fortaleza”.

Las críticas y comentarios negativos obligaron a Jill Biden a disculparse: “La Primera Dama se disculpa, sus palabras solo transmitían pura admiración y amor por la comunidad latina”, reaccionó en un tuit su portavoz Michael LaRosa.

Los comentarios de la primera dama generaron duras críticas a través de la redes sociales. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ), la organización más grande de periodistas latinos en Estados Unidos, le respondió diciendo que los latinos “no somos tacos”.

La NAHJ señaló que “usar tacos de desayuno para tratar de demostrar la singularidad de los latinos en San Antonio demuestra una falta de conocimiento cultural y de sensibilidad hacia la diversidad de los latinos en la región”.

“Nuestra herencia como latinos está formada por una variedad de diásporas, culturas y tradiciones culinarias, y no debe reducirse a un estereotipo”, añadió.

NAHJ encourages @FLOTUS & her communications team to take time to better understand the complexities of our people & communities.

We are not tacos.

Our heritage as Latinos is shaped by various diasporas, cultures & food traditions.

Do not reduce us to stereotypes. pic.twitter.com/KQIq5gwsht

— NAHJ (@NAHJ) July 12, 2022