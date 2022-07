Kim Kardashian desata lluvia de memes con un look que las redes tacharon de “alienígena”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La socialité Kim Kardashian se ha caracterizado por desafiar “las leyes” de la moda y portar interesantes accesorios que causan revuelo en redes sociales. Tal fue el caso de su más reciente look para un evento exclusivo de la firma ‘Balenciaga’.

Y es que luego de mostrar su faceta como modelo durante la Semana de la Alta Costura de París, la estrella de “Keeping Up With the Kardashians” volvió a dar de qué hablar. En esta ocasión gracias a un modelito que le valió para ser el blanco de comparaciones con un alien.

Si bien la fundadora de Skims dejó a la vista su esbelta silueta al enfundarse en un vestido negro largo de lentejuelas, fue una máscara que solo dejaba al aire su melena la que se robó todo el protagonismo de su atuendo.

Kim Kardashian at the #Balenciaga afterparty in Paris tonight. pic.twitter.com/7XdZ1M9yYV — Kimberlina (@KNKWupdates) July 7, 2022

Aunque el modelito desató una ola de opiniones divididas, todo parece indicar que la empresaria se encuentra más feliz que nunca con el rumbo que ha tomado su estilo.

De acuerdo lo revelado en una entrevista reciente, desde que se divorció de Kanye West, Kim Kardashian está en busca de un estilo propio que definió como una “Barbie alienígena del futuro”.

A pesar de esto, las redes sociales no tardaron en estallar con comentarios y críticas de las que la socialité fue blanco. A su vez, comparaciones entre su atuendo y las criaturas del filme Alien de 1979, dirigido por Ridley Scott, también hicieron su arribo a plataformas como Twitter e Instagram. View this post on Instagram A post shared by HIGHSNOBIETY (@highsnobiety)

“En algún lugar el diseñador de vestuario de Alien está pensando… ‘¡Yo lo hice primero Balenciaga!‘” escribió un usuario sobre el interesante look de Kim Kardashian.

Te puede interesar:

• Kim Kardashian se desnuda para Allure y niega haberse hecho cirugías en el rostro

• Ripley niega que Kim Kardashian haya dañado el vestido de Marilyn Monroe

• Kim Kardashian habla sobre la declaración que hizo hace algunas semanas acerca de comer heces fecales