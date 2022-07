Revancha con sabor a México: AMB ordena pelea entre “Zurdo” Ramírez y Dmitry Bivol, quien derrotó al Canelo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En los puños de Gilberto “Zurdo” Ramírez podría estar la revancha que todos los fans de Saúl Álvarez esperan. La razón es que la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ordenó el combate entre el pugilista de Mazatlán, México, y su similar ruso, mismo que hace unos meses derrotó al Canelo.

Esto lo indicó la Asociación en un comunicado, mismo donde se señala que el 10 de agosto será la fecha límite para que los peleadores informen sobre el lugar, fecha y demás detalles de la contienda.

Según menciona la misiva, el título que Bivol tiene en su poder está condicionado a que su portador debe realizar una defensa obligatoria cada dos años y aún tiene pendiente la del 2020, la cual no se concretó por la pandemia, así que la AMB argumentó que ahora debe aceptar el reto de Ramírez.

The World Boxing Association (WBA) Championships Committee ordered the fight between the WBA Super Light Heavyweight Champion, Dmitry Bivol, and the number one challenger of the category, Gilberto "Zurdo" Ramirez pic.twitter.com/PT5FIcdiXY — WBA Boxing (@WBABoxing) July 11, 2022

Desde ahora, el “Zurdo” se encuentra muy emocionado ante la posibilidad de pelear por el cinturón, ya que es una oportunidad que llevaba meses esperando, sólo que el Canelo Álvarez, quien representaba mayores ganancias para el campeón Bivol, se puso en medio y Gilberto fue relegado.

“Le quiero dar un agradecimiento muy especial a Gilberto Mendoza, de la AMB, también a Golden Boy por hacer posible esta oportunidad. Es un sueño poder pelear nuevamente por un título, voy a representar a la AMB. Muchas gracias por la oportunidad“, señaló el boxeador mexicano en un video publicado por Golden Boy Boxing. 💪 @ZurdoRamirezz is ready…@bivol_d, your move. pic.twitter.com/aaC1cccAVm— Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) July 12, 2022

Por su parte, Oscar de la Hoya, dueño de Golden Boy Promotions, también se mostró entusiasmado por la idea, a tal grado que preguntó a sus seguidores de redes sociales si preferían que la pelea fuera en Los Ángeles o en Las Vegas. Now that the @WBABoxing ordered Zurdo vs Bivol where would you travel to see it? Vegas or Los Angeles— Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) July 12, 2022

Del otro lado, Dmitry Bivol ha optado por no hablar del tema, al igual que Eddie Hearn, de DAZN, probablemente debido a que esta orden inesperada arruina los planes que tenían de organizar una pelea contra Joshua Buatsi a corto plazo, antes de la revancha contra el Canelo Álvarez. Pese a todo, se espera que en los próximos días rompan el silencio.

