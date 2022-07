A Kylie Jenner no le gusta que Travis Scott fume marihuana y se lo dijo en Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Kylie Jenner dejó entrever que no le gusta para nada que el padre de sus hijos, el rapero Travis Scott, no solo tenga una marca de marihuana sino que además esté fumando de la misma todo el tiempo. Hace pocos días salieron por la ciudad de Los Ángeles y la hermana de Khloé Kardashian le pidió al rapero que le tomara unas fotos para Instagram. Al parecer, el mismo no soltó su tabaco de cannabis durante todo ese momento.

“Esta no soy yo mirando las fotos que Trav me hizo porque hay humo en todas”, ha escrito con sarcasmo en Instagram. En cualquier caso, al final ha subido las instantáneas igualmente para mostrar el atuendo que había elegido para la ocasión.

El consumo de marihuana está intrínsecamente ligado al mundo de la música rap, hip hop y Travis Scott, al igual que muchos de sus compañeros de profesión, ha explotado sus años de experiencia consumiendo esta sustancia para crear su propia línea de cannabis (marihuana). Por supuesto, como buen empresario, quiere asegurarse de que cumple los estándares de calidad esperados y qué mejor forma de hacerlo que probando él mismo tanto su producto como el de sus competidores para estudiar cómo puede seguir mejorando. Pero esto ha puesto de los nervios de Kylie Jenner, quien dejó claro que no le hace gracia que fume marihuana. View this post on Instagram A post shared by flame (@travisscott)

El problema es que a la hermana de Kim Kardashian no le hace ninguna gracia este hábito suyo y lo ha dejado claro en su última publicación de Instagram. Lo que pone de mal humor a la celebridad no es pensar cómo pueda afectar el fumar a la salud de Travis Scott, sino que esta costumbre se interponga en su faceta de influencer. View this post on Instagram A post shared by flame (@travisscott)

