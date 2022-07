Recostada en un tronco Carmen Villalobos luce su figura en microbikini de hilos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Carmen Villalobos está de fiesta, pues cumple 39 años y decidió que las celebraciones fueran en la playa. En su cuenta de Instagram compartió fotografías que la muestran usando un microbikini estampado, recostada en un tronco y posando muy sexy frente al mar.

La bella actriz colombiana disfrutó un espectáculo de antorchas y, aun sentada, nunca perdió el ritmo; poco después se levantó y bailó muy sensual luciendo su figura en un vestido amarillo. Por esta fecha tan especial ella escribió: “Los tiempos de Dios son Perfectos 🙏🏼 Hay maneras de empezar el cumpleaños, pero éste ha sido único, inesperado y muy especial ❤️❤️❤️! Qué felicidad celebrarlo en mi tierra, frente al mar, con la música que me gusta y rodeada de tanto amor. Este nuevo año de vida será sin duda MUY ESPECIAL 😍❤️🙏🏼💫”. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) View this post on Instagram A post shared by Carmen Villalobos Fan Club NY✅ (@carmen_mi_angel)

Como toda una modelo y siendo la festejada Carmen posó junto a la piscina, usando una amplia falda rosada que hacía juego con su bikini. Hasta el momento ella no ha hecho declaraciones sobre una aparente separación de su esposo Sebastián Caicedo, quien no aparece en las fotos de las celebraciones. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

