Duro jalón de orejas de Óscar de la Hoya a Ryan García por el Canelo Álvarez: “Necesita tener respeto para los que tienen experiencia”

A pesar de su actitud rebelde, si alguien sabe de respeto por su largo recorrido en el boxeo, primero como pugilista y ahora como promotor, ese es Óscar de la Hoya.

El presidente de Golden Boy Promotions decidió inmiscuirse en la pelea de declaraciones que han sostenido en recientes días su consentido Ryan García, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Floyd Mayweather Jr.

Desde que dejó el campamento de San Diego del llamado ‘Canelo Team’, el autocalificado ‘King Ryan’ ha enfilado duras críticas por la forma como entrena a sus elementos el respetado entrenador Eddy Reynoso, algo que no ha sentado bien a Saúl Álvarez.

Uno de ellos no sentó bien las últimas semanas y el tapatío no dudó en arremeter contra García, al que recordó que sigue siendo muy joven en el boxeo y no ha logrado grandes cosas aún: “Gana un título mundial primero, no has logrado nada”.

Seguidamente una leyenda y Salón de la Fama del Boxeo como lo es Floyd Mayweather fue consultado sobre esa discusión y ‘The Money’ no dudó en dar su apreciación: “Que logre lo que Canelo ha logrado, luego que hable mal de él. Todos debemos permanecer en nuestro propio carril”.

Contrario a lo que se esperaba, De la Hoya aprovechó para darle un jalón de orejas a su pupilo y llamarlo a que respete el recorrido del Canelo y Mayweather.

“Necesitas tener respeto para los peleadores que tienen experiencia, peleadores que son leyendas que son campeones mundiales, que hablan y cuando hablas, la gente escucha” Óscar de la Hoya

En conversación para el canal de YouTube FightHype, el ex boxeador de 49 años también fue muy contundente en que Ryan García debe ir por un título para sentarse en la misma mesa de Álvarez y The Money:

“Estoy con Mayweather, estoy con Canelo. Lo único que tengo que decir es que cuando Ryan García pelee por un título mundial, su primer título mundial, obviamente no será contra Matthew Hatton”, dijo.

