Leyenda de la NBA Isiah Thomas carga contra el orgullo de LeBron James: “Si buscas un juego fácil, tal vez los Lakers”

Las dos últimas temporadas de los Lakers no han sido para nada fáciles, teniendo una de las plantillas más caras de la NBA incluyendo a LeBron James, no han podido trascender luego del campeonato obtenido dos temporadas atrás. Al parecer al Salón de la Fama del baloncesto y estrella de los Detroit Pistons, Isiah Thomas, no se le olvida la debacle por la que han atravesado los laguneros y recientemente en una entrevista los tildó de ser un rival sencillo dentro de su conferencia.

De igual forma para Isiah Thomas, la presencia de LeBron James no garantiza nada en los Lakers y por el contrario se mostró muy crítico con la planificación del equipo de cara a la próxima temporada. A su juicio no han hecho los cambios necesarios para que la franquicia vuelva a ser competitiva y pueda alcanzar al menos la postemporada.

LeBron James, Lakers destroyed by NBA legend Isiah Thomas – ClutchPoints https://t.co/pxqWkP8thA pic.twitter.com/v21JH4XPAe — LA Lakers News (@lakeshowonline) July 13, 2022

Isiah Thomas arremete contra los Lakers

Cabe destacar que Isiah Thomas rivalizó en gran medida contra los Lakers de Los Ángeles en su época de jugador. Razón que quizás lo ha llevado a lanzar una crítica sin ningún tipo de filtro sobre la actualidad del mencionado equipo.

“No hay juegos fáciles en la Conferencia Oeste… Si buscas un juego fácil, tal vez los Lakers”, afirmó el ex base en una entrevista con Joey Linn, de SI.com. Sin duda alguna un comentario que no agrada en nada al quinteto lagunero y mucho menos al ego de la superestrella LeBron James.

Las polémicas de Isiah Thomas

Isiah Thomas es un experto en polémicas, ya se ha enfrascado con varias ex estrellas y hasta estrellas actuales de la NBA. Una de sus polémicas más conocidas ha sido contra Michael Jordan a quien criticó fuertemente luego de su documental The Last Dance.

Obviamente Thomas no se quedó callado y arremetió contra el considerado por muchos como mejor basquetbolista de la historia e incluso hizo mención sobre su no inclusión en el recordado “Dream Team” de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992.

