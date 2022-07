Yordi Rosado confesó que tuvo una experiencia paranormal, en la que vio a “una señora volando con un vestido blanco”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Yordi Rosado se ha convertido en una figura interesante del espectáculo mexicano, porque no solamente entrevista a grandes figuras del entretenimiento, sino que suele contar historias interesantes de su vida en redes sociales y en la televisión. Recientemente, confesó que de pequeño vivió una gran experiencia paranormal que lo marcó.

“Me asustaba bien cañón. Esto no lo he dicho mucho, pero desde chavito me tuvieron que llevar al psicólogo del miedo que tenía. Tenía un miedo a la oscuridad perrísimo, entonces en las noches me despertaba y corría al cuarto de mis papás. Todas las noches me paraba con terror”, confesó Rosado sobre como era durante su infancia.

Rosado relata que en una de esas ocasiones: “Me acuerdo que un día tendría como unos 6 años y me despierto, paso de mi cuarto al cuarto de mis papás. De repente me paro y veo una señora volando con un vestido blanco, vaporoso, como nos imaginamos a La Llorona”.

“Siento que me agarra en sus brazos y me empieza a levantar, y yo un grito… Mi papá se paró como loco, mi mamá se despertó, me ven en el piso y yo ‘Una señora me agarró’”, contó Yordi Rosado, agregando “Tan real me vieron que mi papá llamó a la policía, empezaron a buscar en la casa, no es posible que este niño esté llorando de esta manera”.

El periodista sumó que “me acuerdo que estaba sentadito contra la cabecera y de repente veo como un duende que se me asoma en la puerta y me hace ‘Vas a ver’”.

Yordi Rosado dijo que en su familia “hay varias personas que tienen una sensibilidad muy cabr… para ver gente que ya murió. Quizá solamente esa vez lo vi, era muy real, muy vivido”, por lo que “de ahí me tuvieron que llevar al psicólogo. Fui a tres terapias y me alivianaron para que pudiera dormir en mi cuarto”.

