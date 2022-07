Héctor Herrera suma minutos en la victoria de Houston Dynamo ante San Jose en la MLS

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La llegada de Héctor Herrera al Houston Dynamo llenó de ilusión al equipo en la Major League Soccer de cara a la actual temporada en Estados Unidos. Ahora, el mismo comenzó a cosechar los buenos resultados, pues venció 2-1 a San José Earthquakes.

Los goles del conjunto donde hace vida el mexicano llegaron gracias a los mediocampistas Carlos Ferreira y Thorleif Ulfarsson, siendo así los dos autores del equipo. Por otro lado, por parte del equipo de San José Jackson Yueill se encargó de anotar el gol del honor.

Picked their pockets 🤫 pic.twitter.com/UlXXC0dsJu — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) July 18, 2022

Por otro lado, Herrera sumó minutos, pues el mediocampista que usa la playera ’16’ del equipo de Houston estuvo en el gramado del PayPal Park durante los 90 minutos de juego, sumando así una gran cantidad de tiempo de juego, algo que despreocupa a los mexicanos de cara al Mundial de Qatar 2022.

Héctor Herrera y Houston Dynamo respiran en Estados Unidos tras la victoria

Luego de los tres puntos obtenidos en la noche del domingo, el equipo dirigido por Paulo Nagamura tomó una importante bocanada de oxigeno, pues encadenó tres derrotas y un empate en las últimas cuatro jornadas de la MLS.

Dynamo empató ante FC Dallas en un apretado 2-2. Además, cayó 2-1 ante Charlotte Football Club y Portland Timbers, siendo el último cotejo ante Austin el resultado más aparatoso, pues perdió 3-1 ante el conjunto revelación en la actual temporada en el torneo estadounidense.

Sin embargo, esta mala racha quedó en el pasado esto debido a que embolsó tres unidades que lo colocan en la decimoprimera posición de la Conferencia Oeste con 25 puntos tras jugar 21 partidos en Estados Unidos.

Por otro lado, San José no levanta cabeza, pues el equipo que contó hasta hace pocas jornada con el jugador nacido en México Eduardo Chofis López, quien está en las Chivas de Guadalajara en estos momentos, se coloca dos posiciones más abajo con 22 puntos recolectados en la actual MLS. Been a battle in San Jose so far.#HoldItDown pic.twitter.com/i1BXpmYv0A— Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) July 18, 2022

Herrera y su mensaje en redes sociales tras la victoria

Luego del cotejo donde tuvo participación, las celebraciones no solo se quedaron dentro del terreno de juego, pues el mismo mediocampista ex Atlético de Madrid mandó un mensaje a su afición celebrando los tres puntos obtenidos, asegurando que es el camino que deberían seguir de cara al futuro. + 3 y a casa 💪🏻 Este es el camino @HoustonDynamo 🥴 pic.twitter.com/Up7SR6uAJT— Héctor Herrera (@HHerreramex) July 18, 2022

