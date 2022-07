Gonzalo Higuaín e Inter Miami llegan a amistoso contra Barcelona tras importante victoria en la MLS

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Los partidos amistosos siempre son importantes antes de iniciar una larga temporada, y más, si eres un gigante en tu país como lo es el FC Barcelona. Es por esta razón que el conjunto culé ya se encuentra en Estados Unidos para disputar 90 minutos de fútbol ante el Inter de Miami, de la Major League Soccer, conjunto que cuenta con el goleador Gonzalo Higuaín como máxima figura.

Aunque es evidente que el equipo blaugrana llega a dicho partido como amplio favorito, la oncena de Florida no lo dejará tan fácil, y ahora vimos como el club dejó claro esto tras conseguir una importante victoria frente al Charlotte FC.

En lo que fue un duelo de alto impacto, Miami se basó en los tantos de Robert Taylor, Higuaín y Emerson Rodríguez para así vencer 3-2 al equipo que está debutando en esta actual temporada de la MLS, quien se encomendó al doblete de José Yordy, pero que igual vio como su equipo cayó en el DRV PNK Stadium.

Gracias a esta victoria el conjunto de Phil Neville no solo endereza su camino en la MLS, pues el mismo encadenó dos derrotas seguidas más un empate en sus últimos tres compromisos, sino que también toma más confianza para recibir al Barcelona, mismo ejemplo que podemos ver en el delantero ex Real Madrid y Napoli que anotó nuevamente.

Con estas tres unidades, Inter Miami llega a los 25 puntos recolectados tras 20 jornadas disputadas de la MLS, siendo así el noveno de la Conferencia Este. Por su parte, Charlotte está en la séptima posición con 26 unidades tras 21 cotejos. YOU CAN CALL US THE COMEBACK KINGS 😤 pic.twitter.com/ChP9Z9Hgp1— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 17, 2022

FC Barcelona se enfrenta ante Gonzalo Higuaín e Inter Miami en Estados Unidos

Tras su victoria en la MLS, el delantero nacido en Argentina y el Inter Miami tendrán que dejar la MLS a un lado, pues tendrá que participar en un amistoso ante las filas del ex mediocampista histórico Xavi Hernández, quien no estará presente en el Lockhart Stadium, mismo en donde obtuvo su última victoria el equipo de Miami.

Es así como ambas oncenas tendrán que jugar 90 minutos de fútbol en donde se verá un Barcelona renovado con la llegada de diferentes estrellas como Frank Kessié y Andreas Christensen. Además, por otro lado también veremos a una oncena que aún no ha dado todos los resultados deseados dentro de la MLS de Estados Unidos. #InterMiamiCF vs FC Barcelona🏠⚽️



Join us for our epic Summer Friendly vs FC Barcelona #DRVPNKStadium on July 19!



Secure your tickets now: 🎟️https://t.co/iBmm6zWfLN pic.twitter.com/wSg7EloNPl— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) June 29, 2022

Inter Miami y la importancia de este partido amistoso

El entrenador Neville habló sobre el cotejo a disputarse en Fort Lauderdale, Florida, dejando muy en claro que para el conjunto de Miami no es un amistoso, pues consideran que es “el partido más grande en la historia del club”.

“Mi equipo y yo creemos que este duelo ante el Barcelona es el partido más grande en la historia del club (Inter Miami). Todos mis jugadores querrán jugar este partido”. Phil Neville

“It’s the biggest match in club history.”



Phil Neville talks about the FC Barcelona match on Tuesday and the importance of this match for our players and club. pic.twitter.com/98vyLVYNp5— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 15, 2022

