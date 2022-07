Caro Quintero: Cepillín actuó en fiesta infantil del “Narco de narcos”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Después de la recaptura de Rafael Caro Quintero, exlíder del extinto cártel de Guadalajara, han resurgido los casos de cantantes que han interpretado canciones sobre el llamado “Narco de narcos”, y también de artistas que han actuado en eventos, como es el caso de Ricardo González Gutiérrez “Cepillín“.

Y es que fue el propio payasito de la tele, quien confesó en una entrevista realizada hace tiempo, haber ofrecido su show en una fiesta infantil de Rafael Caro Quintero.

Cepillín reveló que actuó para Caro Quintero

Cepillín murió en marzo de 2021, pero años atrás concedió una entrevista al programa “En sus batallas”, transmitido por TV Azteca donde no tuvo reparo en reconocer que fue contratado por Caro Quintero y también por Amado Carrillo Fuentes “El señor de los cielos”.

“El artista va a donde lo contratan. De repente te hablan: ‘Hay alguna fiesta acá en Hermosillo; ¿Cuánto?; Tanto’. Vas allí y a la hora que llegas te das cuenta de que estás en una fiesta de gente famosa, pero de otra forma (narcotráfico). Me atendieron como rey, como mago, me pagaron muy bien y ya”, comentó Cepillín durante la entrevista.

Aseguró que como artista no pregunta a qué se dedican las personas que los contratan.

“Uno como artista no dice ‘¿Para quién?’. Tú vas y cobras. Yo soy un payaso, no policía, ni fiscal, ni Ministerio Público”, dijo el llamado payasito de la tele.

Dijo que Peña Nieto ni le pagó

Cepillín aseguró que recibió un mejor trato de narcotraficantes que de políticos.

“También tienen niños, también tienen fiestas, ellos también disfrutan igual que cualquiera; creo que me han atendido mejor muchos narcos que muchos políticos”, precisó.

“Fueron excelentes personas

“Si me preguntas cómo fueron contigo, fueron excelentes personas (los narcos), dentro de su ilegalidad”, precisó.

Y es que recordó que ofreció su show en la exresidencia oficial de Los Pinos, cuando Enrique Peña Nieto era presidente de México y que ni le pagó y ni las gracias le dio.

“Estuve en los Pinos con Peña Nieto un día 6 de reyes y ni las gracias me dio, con todo y la Gaviota (Angélica Rivera), ni las gracias me dieron, no nada más no me pagaron, ni las gracias me dieron”, denunció Cepillín.

“Entonces vas con un señor que se dedica al narcotráfico y te pagan, pues que a todo dar, pero los políticos era nada más para ellos”, comentó.

Aseguró que Chespirito también actuó para narcos

En la entrevista, Cepillín aseguró que Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, también actuó para narcotraficantes, sin embargo el productor y comediante nunca lo aceptó.

Además, Caro Quintero ha inspirado varias canciones, algunas de crítica por sus actividades ilícitas y otras que plasman su historial delictivo.

Los Tigres del Norte cantaron temas sobre Caro Quintero

Entre los artistas que han interpretado canciones sobre Caro Quintero se encuentran Gloria Trevi, Los Tigres del Norte y el grupo de rock El Tri.

Caro Quintero, fundador y exlíder del desaparecido cártel de Guadalajara, fue detenido el pasado 15 de julio con fines de extradición a Estados Unidos, donde es acusado de narcotráfico y del homicidio de Enrique “Kiki” Camarena, agente de la DEA, crimen ocurrido en 1984.

