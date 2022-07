Lionel Messi y el Paris Saint-Germain iniciaron su gira por Japón con el pie derecho, venciendo al campeón de la liga nipona

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El Paris Saint-Germain venció por 1-2 al Kawasaki Frontale nipón en un partido amistoso disputado en Tokio, donde Messi lideró a los visitantes participando en los dos goles y Mbappé fue un vendaval en sus 45 minutos sobre el césped. Los vigentes campeones de la liga japonesa y de la francesa midieron sus fuerzas en el partido disputado este miércoles en un repleto Estadio Olímpico de Tokio, el primero de la gira veraniega del PSG en Japón.

El alto ritmo competitivo del Frontale, que se encuentra en mitad de campeonato y tercero en la J-League, pareció sorprender de entrada a los de Christophe Galtier, que se vieron presionados con intensidad desde la salida de la pelota. Las primeras combinaciones del temible tridente compuesto por Messi, Mbappé y Neymar despertaron al equipo visitante, que dispuso de su primer disparo a puerta en torno al minuto diez desde botas del atacante brasileño.

Más claras fueron una internada por la banda izquierda de Marcinho, quien disparó fuera completamente solo ante Donnaruma en el minuto 17, y la réplica segundos después de Mbappé, que no supo definir ante Jung.

El delantero francés dispuso de otra doble oportunidad en el minuto 28 tras un quiebro en el área. Su disparo lo repelió Jung y tampoco acertó a conectar el rebote que cazó. El asedio del PSG continúo con otro pase estelar de Mbappé a Messi, quien mandó el balón al palo tras recortar al portero, y que terminó por anotar el 0-1 de tiro cruzado en la siguiente jugada y tras rebotar en un defensa.

Mbappe ➡️ Hakimi ➡️ Messi ➡️ goal. 😎



Lionel Messi gets his first preseason goal with a slice of luck. 😉 pic.twitter.com/gypexgLuej— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) July 20, 2022

Mbappé, quien dio un recital de arrancadas, regates y pases en la primera mitad pero no tuvo suerte de cara a puerta, dejó su sitio en el descanso a Sarabia, mientras que un apático Neymar fue reemplazado por Kalimuendo. Los de Kawasaki se volcaron arriba tras comenzar la segunda parte y asustaron con disparos desde fuera del área y otros a balón parado al PSG, pero el combinado francés seguía con un inspirado Messi en el campo. El argentino fabricó el 0-2 con un pase en profundidad y una pared con Bernat, quien asistió a Kalimuendo. This team goal from @PSG_inside is so satisfying to watch. 🤤 pic.twitter.com/flKgxSjesH— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) July 20, 2022

El partido parecía acabado en la veintena de minutos restantes, con dos onces prácticamente nuevos sobre el campo y el PSG reservando a sus estrellas para el resto de sus amistosos en Japón, pero los nipones le metieron emoción con un gol a saque de córner en el minuto 82. El PSG continuará su gira el sábado en Saitama (norte de Tokio) frente al Urawa Reds y el próximo lunes ante el Gamba Osaka en su feudo. 🎥 Les images de la victoire 2️⃣-1️⃣ de nos Parisiens face au @frontale_staff lors du #PSGJapanTour2022. 🔴🔵 pic.twitter.com/bQSb56YT39— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 20, 2022

