Eduardo Verástegui pide oraciones por la salud su papá: “Está muy grave en el hospital”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Eduardo Verástegui confirmó que su papá se encuentra en estado de salud grave, motivo por el cual fue ingresado al hospital. Ante la delicada situación que atraviesa su familia, el actor y activista mexicano compartió un mensaje en redes sociales con el que pidió oraciones.

El también modelo recurrió a su cuenta de Twitter para enviar un mensaje en el que informó que su papá, el señor José de Jesús Verástegui Treviño, se encuentra en el hospital y aunque no reveló más detalles sobre su estado de salud, pidió oraciones para una pronta recuperación.

“Familia querida, les pido oraciones por mi papá, que está muy grave en el hospital. De antemano, a nombre de toda mi familia, muchas gracias”, se lee en el texto que ha recibido cientos de respuestas a manera de apoyo.

Familia querida, les pido oraciones por mi papá, que está muy grave en el hospital. De antemano, a nombre de toda mi familia, muchas gracias. 🙏 — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) July 21, 2022

Pero no fue el único que utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje ante la delicada situación que enfrenta la familia, ya que la hermana del cator, Daniel Verástegui, compartió a través de las historias de su perfil de Instagram un mensaje en el que informó que su papá se encuentra grave, por lo que tuvo que hacer un viaje de 14 horas para llegar a Tampico, Tamaulipas, en donde se encuentra hospitalizado su padre.

“¡Con dolor en mi corazón acudo a ustedes mi comunidad de amiguis más hermosa! Para rogarles que pidan mucho por la salud de mi papi que está muy malito desde ayer en la tarde. Voy en camino para reunirme con mi familia. De antemano muchas gracias”, se lee en el posteo que ha sido retomado por otras cuentas dentro de la misma red social. View this post on Instagram A post shared by Liudmila Hernández Ledesma (@liudmilahernandezledesma)

La tarde de este sábado 23 de julio, Daniela Verástegui agradeció las innumerables muestras de apoyo y cariño que ha recibido su familia, así como las cadenas de oración y Rosarios por la salud de su papá.

“Seguimos en la lucha, por favor no dejen de orar por él” y “¡Vamos papito tú puedes! Eres un guerrero“, fueron otros mensajes que escribió en sus historias de Instagram la hermana del actor. View this post on Instagram A post shared by Eduardo Verástegui ❤️ ❤️ (@eduardo.verastegui.fanslau)

También te podría interesar:

–‘Chisme no Like’ descubre lujosa mansión de la familia de Eduardo Verástegui en Pasadena

–Acusan a Eduardo Verástegui de quedarse con lujoso apartamento de mujer que creyó en él

–Conoce el apartamento donde Eduardo Verástegui era vecino de Peña Nieto y Angélica Rivera

–Eduardo Verástegui inicia el año respondiendo a sus detractores: “Ya supérenlo borregos”