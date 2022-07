Grave error de Checo Pérez a dos vueltas del final le cuesta el podio en el Gran Premio de Francia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Todo parecía indicar que Sergio Pérez subiría al podio en el Gran Premio de Francia, aumentando su récord de Top 3 en la Fórmula 1; sin embargo, lo que pareció una grave distracción le costó muy cara, ya que perdió el tercer lugar a dos vueltas del final de la carrera.

Desde la vuelta 18, cuando Charles Leclerc, de Ferrari tuvo un accidente y debió abandonar la carrera, en el reacomodo Sergio Pérez se posicionó en el tercer lugar, mismo que conservó hasta la recta final, peleando codo a codo contra George Russell, de Mercedes, pero en la vuelta 50 tras un incidente de Tsunoda, en un virtual safety car, el mexicano se tardó en relanzar y este error fue aprovechado por Russell, quien lo rebasó de inmediato y terminó subiendo al podio en la última plaza disponible.

De esta forma, Mercedes hizo el 2-3 con Lewis Hamilton y Rusell, mientras que el coequipero de Pérez en Red Bull, Max Verstappen ganó la carrera. Your Top 10 from Le Castellet 🇫🇷#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/D6RPNa81la— Formula 1 (@F1) July 24, 2022

A pesar del tropiezo, “Checo” se mantiene en el tercer lugar de la temporada 2022 de la Fórmula 1, con 163 puntos, sólo debajo de Verstappen, que tiene 233 y Leclerc, que tiene 170. DRIVER STANDINGS 📊



Verstappen increases his lead out in front 💪



Russell moves to one point behind Sainz! 👀#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/Mqny7s8XVH— Formula 1 (@F1) July 24, 2022

