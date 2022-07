Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 25 al 29 de julio de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En su horóscopo de la semana, la célebre astróloga Mhoni Vidente le dice a tu signo del zodiaco lo que le espera del lunes 25 al viernes 29 de julio de 2022 y cómo puede atraer la suerte.

Aries

Semana de estar con muy buenas energías a tu alrededor solo trata de ser un poco más ordenado en todo lo que vayas a realizar para que te alcance el tiempo y no le des tanta importancia a las críticas de personas que solo te envidian. Recuerda que tu signo tiene la fuerza de quitarse toda esa energía negativa con solo desearlo. Sales de viaje por cuestiones de trabajo y la visita de unos familiares. Te llega un dinero extra trata de pagar tus deudas y ya organizarte más en tus gastos.

A los Aries que están solteros les va a llegar un amor del signo de Capricornio o Leo que va a ser muy compatible contigo. Resuelves unos pagos atrasados y te dan un dinero de liquidación de un empleo. Te busca un amigo para invitarte a un negocio que va ser muy productivo.

En la carta de tarot te salió la carta de La Estrella esto significa que tendrás toda la ayuda espiritual necesaria para salir de tus problemas que cualquier te va a funcionar por la fuerza de la Carta de la Estrella y recuerda que tú eres el poder de la transformación. Tendrás un golpe de suerte el miércoles con los números 04 y 19 y trata de usar más color amarrillo en tu ropa para atraer más suerte.

Tauro

Semana de seguir con tus proyectos de vida, es decir, ya formar un patrimonio para tu futuro y buscar la mejor opción de trabajo y el ya poner un negocio propio. Recuerda que tu signo es el más fuerte para atraer el dinero así que no desaproveches estas oportunidades de crecimiento que se te van a dar en estos días.

Sales de viaje por cuestiones de vacaciones y vistas a un familiar que está enfermo. Ten cuidado con tu celular, trata de cuidarlo más para que no se te dañe. En cuestiones de trabajo juntas de última hora para cambios de personal y proyectos nuevos de la empresa. En cuestiones de escuela presentas un examen para entrar a la universidad o maestría.

En la carta del tarot te salió El Carruaje, esta carta te indica que es el tiempo de estar un poco más en comunión con lo espiritual y encontrar la paz interior, recuerda que tu signo es tierra y a veces es muy estricto contigo mismo y se castiga mucho, por eso esta carta del tarot te dice que es el tiempo de quererse más que la ley espiritual nos dice como es adentro es afuera así trata de mantearte siempre con tu fuerza espiritual. Tendrás un golpe de suerte el jueves con los números 06 y 22 y tu color el naranja.

Géminis

Semana de estar con algo de problemas en cuestión de trabajo, recuerda que tu signo de aire es muy perfeccionista y le molesta que los demás no lo sean y eso te da una desesperación extra en la vida diaria, por eso se te recomienda que trates de estar en paz y no buscar problemas donde no los hay. Días de hacer unas compras para tu hogar y arreglar tu casa, recuerda que estás en una etapa de estar viviendo de lo mejor.

Te pagan una deuda del pasado. A los Géminis casados estarán pasando un por una etapa de celos así traten de encontrar la mejor solución y seguir viviendo en pareja. Cuidado con los accidentes, trata de ser más cauteloso para caminar y conducir. En el amor va a ser unos días de estar conociendo personas más compatibles contigo que tu signo lo domina la pasión así va a ser días de mucho sexo con tu pareja. Te encuentra unos amigos de pasado. Te invitan a salir de viaje ahora en verano con tus familiares tu ve que vas a divertir mucho.

En la carta del tarot te salió La Justicia, esto significa que debes de confiar más en tu poder de decisión y avanzar en tu vida y que no debes atarte a traumas y complejos del pasado que tiene que avanzar y que ames lo que tiene y lo valores que esta carta junto a tu signo te indica éxito en lo que vayas a realizar de cambios de trabajo y negocio. El día martes te viene un golpe de suerte con los números 09 y 31 tu color el rojo.

Cáncer

Semana de estar con las energías de tu trabajo muy revueltas, es decir, que se avecinan cambios de puesto y liquidación de personal, así trata de estar alerta de lo que vaya a pasar. Te buscan unos amigos para invitarte a una boda. Haces unos cambios en tu persona y tratas de mejorar en todo lo relacionado en tu vida sentimental. Recuerda que tu signo es muy sensible y eso a veces te causa tener muchas dudas de tu pareja así relájate y disfruta de tu relación amorosa.

Te llega la propuesta de irte a vivir en el extranjero para un nuevo trabajo o estudios. Sales de viaje para hacer unos cierres de contratos. Cuídate de problemas de nervios y alteración de tu mente. Sigue con la dieta que ya te estás viendo de lo mejor. Ya no busques ese amor que se fue recuerda que tiene que tener más fuerza interior.

En la carta del tarot te salió El Mundo, esto te indica que la vida es una aventura que necesitas arriesgarte más en conseguir lo que deseas y dejar un poco tu estado de confort y que tu energía vital es muy valiosa y que no la desperdicies con personas que no valen la pena y que va ser unos días de recibir nuevas oportunidades de progreso. Este lunes va a ser un día de suerte con los números 08 y 40 tu color el azul fuerte.

Leo

Semana de suerte para tu signo y más porque cumples años. Van a ser unos días de cambios radicales en cuestión de trabajo, pero para mejorar y el ofrecimiento de un crédito bancario para una casa o coche. Te invitan a celebrar tu festejo de cumpleaños, solo ten cuidado con el alcohol y vicios sé más controlado con los excesos. Haces unos pagos de tarjeta y te ponen al corriente. Te invitan a salir de viaje con tu familia en estos días.

En cuestión de pareja amorosa solo te cuidado con las traiciones y si ves que ya no se quieren trata de platicar con tu pareja y darse un tiempo antes que terminen muy mal. Mandas arreglar tu coche. A Leo que están solteros les va a venir un amor del signo de Aries o Libra que va a ser muy compatible con tu signo. Ten cuidado con problemas de intestino o estómago. Trata de ya no hacer corajes y no guardar rencores.

En la carta del tarot te salió El Emperador, que esto significa que tiene el poder en esto momento de hacer los cambios necesarios por eso esta carta te recomienda siempre pensar dos o más veces lo que vayas hacer con tu destino. También te indica que llegarás muy lejos y que darán un puesto de jerarquía en tu trabajo. Día de suerte el viernes tus números 11 y 17 y trata de usar más el verde y rojo fuerte para atraer más la suerte.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta de La Fuerza, esta carta junto con tu signo significa el gran deseo de ser alguien en la vida y el siempre estar en constante lucha para sobresalir ante los demás. Recuerda que la carta La Fuerza te indica la responsabilidad, es decir, que estás en el momento de tomar riendas de tu vida para ser mejor persona.

Recuerda que esta carta de La Fuerza también indica el karma esto significa que lo que haces se te va regresar tarde o temprano ya sean buenas o malas nuestras acciones por eso se te recomienda siempre analizar lo que vayas hacer a favor o encontrar de los demás.

Semana de muchas actividades nuevas de proyectos de trabajo. Cuídate de problemas de deshidratación trata de tomar líquidos sanos. Ya no pienses lo que no es recuerda que tu signo siempre se adelante a lo que van a decir los demás y más en cuestión de tu pareja por eso tarta de no precipitare a tomar una decisión. Te llega un dinero extra por lotería y por cuestión de juegos de azar, tus números mágicos 21 y 25 tu mejor día el miércoles tu color el gris y azul fuerte. En el amor seguirás en tu aventura de conquistar y no tener ningún compromiso firme.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta de El Sol que esta carta junto a tu signo es una explosión de ideas para progresar más en el ambiente laboral, solo una recomendación trata de no ayudar a compañeros de trabajo en situaciones complicadas para que no te envuelvas en problemas que no son tuyos.

Esta carta El Sol te dice que es el momento en tu vida y decirte a hacer un triunfador y no dejarte de influenciar por personas que solo quieren aprovechar tu talento. También te indica que es el momento de dejar ese amor o amistades que solo son tóxicos.

La carta del Sol te indica que pongas atención a las coincidencias que se dan en tu vida para que te guíen por donde ir y lograr lo que tanto deseas. Semana de estar en trámites de pagos atrasados de una cuenta. Te llega la propuesta de volver estudiar y tomar un diplomado de tu profesión. Te viene un dinero extra por la lotería con los números 14 y 20 tu color el plateado tu mejor día es el martes. Trata de no hacerte ninguna cirugía medica en estos días.

Escorpio

En el horóscopo del tarot te salió la carta de La Rueda de la Fortuna que esto significa que si estuviste abajo ahora te toca estar arriba, que los proyectos de trabajo se te darán más fuertes y con más abundancia. La carta de la Rueda de la Fortuna te dice que en cualquier momento se puede derrumbar todo lo que construiste y solo quedaría tu fuerza espiritual para volver a empezar otra vez.

Estas en una etapa de metamorfosis de tu vida para valorar realmente todo lo que te hace feliz, que la carta te indica que en toda acción hay una reacción así trata de siempre estar muy consciente de lo que vas a hacer para que puedas tener éxito en lo laboral. Semana de controlar tu mal carácter, recuerda que a ti afecta todo lo que dicen de ti lo tomas muy en cuenta así relájate.

Planeas la fiesta familiar. Si te piden prestado dinero trata de no darlo para que no te roben la suerte. Tus números mágicos van a ser 23 y 41 y trata de usar más el color dorado para atraer más la suerte tu mejor día el jueves. Ya no dejes asuntos legales en el olvido trata de darle continuidad y resolver todo lo que tengas pendiente.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Luna que esto significa liberación y continuidad, es decir, es un paso más a la prosperidad en tu vida y dejar atrás todo lo negativo que tenía tu existencia. Esta carta es muy poderosa y hace que tu signo tenga esa liberación de muchas cosas que no te dejaban avanzar, recuerda que tu signo es fuego e intenso en su forma de ser y eso significa que batallas mucho para cortar relaciones enfermizas y que cargar con problemas que no son tuyos y con la ayuda de la carta de la Luna ese momento llego a tu vida para cambiar.

También te indica que es el momento correcto de crecer en ámbito laboral y buscar ese trabajo que tanto deseas que se te va a dar sin problema. Semana de estar analizando cambios en cuestión de país o de cuidad. Recibes un dinero por parte de alguien que debía. Te invitan a una comida, que vas a conocer personas muy importantes en tu vida laboral. Cuidado con los gastos innecesarios trata de empezar ahorrar. Te viene un golpe de suerte con los números 05 y 19 y trata de usar más el color rojo y verde tu mejor día el martes.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta de El Loco, que esta carta te indica que estás en el momento de vitalidad y energía positiva que recuerdes que tu signo va a entrar a una etapa de prosperidad y que tiene que tomarla como tuya. Esta carta del Loco te dice que el dinero te va a llegar en estos días y que debes de aprender a cuidarlo y no gastar por gastar, que tu signo le falta siempre mucha administración en sus recursos económicos.

Esta carta también te dice que necesitas un tiempo para ti y salirte a caminar en las mañanas para que los rayos del sol te ayuden a estar más saludable y que vas a estar con más entusiasmo de hacer tus cosas necesarias para tu vida. Realizas unos pagos atrasados de tu deudas. Te busca un amor del pasado para pelear recuerda que no es para ti ya no lo va ser es mejor cerrar ese círculo y avanzar en tu vida amorosa.

Cuídate de problemas de infección de piel o de insolación trata de usar bloqueador solar. Sus números de la suerte son 01 y 30 tu color el amarrillo y verde tu mejor día el jueves. Haces un regalo a una persona muy especial para tu vida. Recuerda que estas en la época que debes de pensar con quien te vas a quedar como pareja y formar un hogar. Te invitan a salir de viaje en esta semana con unos amigos.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta de La Sacerdotisa que te indica que tu vida está entrando en una etapa de claridad, que ya no debes de dudar de tus cualidades de triunfar y que pongas en práctica todo lo que sabes para ser un exitoso.

Esta carta La sacerdotisa te dice que ya tiene una guía espiritual en tu vida para estar de lo mejor que no debes enredarte tú mismo con tu auto desconfianza y avaricia. Recuerda que tus pensamientos son el reflejo de tus acciones así a dejar a un lado todo lo negativo. Que este arcano te dice que siempre debes de guiarte con la verdad para que después no tengas problemas en tu vida amorosa.

Semana de emociones encontradas, no sabrás qué hacer con un amor del pasado recuerda que las mejores decisiones se toman en calma así déjate fluir que todo te va salir bien. Te buscan para invitarte a salir de viaje con unos familiares. Trata de ya no estar molesto en tu trabajo si no te valoran allí trata de buscar algo mejor para tu desempeño profesional. Te cambias de casa. Realizas pagos atrasados de tu tarjeta de crédito. Cuida a tus padres que van estar un poco enfermitos, tus números de la suerte son 08 y 29 tu color el azul y blanco tu mejor día el lunes.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta de El Mago, que esta carta te indica que estas en plenitud de tu vida que por fin los astros se alinean a tu favor para que logres lo que tanto deseas. El arcano El Mago que te dice que no deben agobiarte las situaciones caóticas de la vida que debes a tener más paciencia para saber resolverlas que tendrás todos los elementos posibles para solucionar todos los problemas.

Recuerda que esta carta El Mago refleja la necesidad de estar constantemente saliendo de viaje y estar conociendo personas de otras partes y que el amor o sea tu pareja sentimental va venir de otra parte del mundo así espéralo.

Esta semana va a ser de mucho trabajo pendiente así que trata de ponerte al día en todo lo que realices. Te llega un dinero extra para pagar una deuda de tu coche. Ya no lo dudes tanto con tu pareja actual tu déjate querer que es tiempo de tener una pareja estable. Tus números de la suerte son 07 y 15 tu mejor día el jueves tu color el azul y naranja. Un amor del signo de Tauro o Cáncer va llegar a tu vida muy fuerte. Sigues arreglando asuntos de visa americana y pasaporte que se te va dar sin ningún problema

