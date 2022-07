Yadhira Carrillo revela que enfrenta problemas de salud tras el arresto de su esposo, Juan Collado

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Aunque hace algunos meses Yadhira Carrillo confesó que Juan Collado se encuentra enfermo en el reclusorio, recientemente compartió que ella también está pagando un alto precio por el encarcelamiento de su esposo, ya que está atravesando una crisis de salud.

En entrevista con diversos medios de comunicación, uno de ellos el programa ‘Ventaneando’, la protagonista de telenovelas como ‘Amarte es mi pecado’ y ‘Barrera de amor’ explicó que el encarcelamiento de su esposo es injusto y ya les está cobrando una factura muy alta, pues es un precio que no tenían por qué pagar, destacando que actualmente ella está sufriendo graves problemas de salud.

“No estoy muy bien, a raíz de todo esto llegó la presión alta, yo era de presión baja, entonces bueno, ahora me dice el doctor: ‘bienvenida al clan, el grupo de presión alta’. Me duele mucho la cabeza, me duele toda esta parte, pesado, pesado, muy difícil”, confesó.

Y dijo estar indispuesta para atender a los reporteros que la vieron entrar como cada semana al reclusorio Norte de la Ciudad de México, en el que Juan Collado se encuentra desde julio de 2019 acusado de diversos delitos entre los que se encuentran delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“Si me ven cerradito este ojo, perdón, pero bueno, traigo muy alta la presión en este momento, ya tomé mi medicamento, no estoy muy visible, perdón, no estoy muy linda, pero aquí estoy con ustedes. Les mando un beso y ahí vamos a seguirle”, explicó.

Pese a lo complicado de la situación, sigue creyendo plenamente en su esposo y solo muerta dejaría de visitarlo, pues es el amor de su vida y estará junto a él siempre.

“Jamás (lo dejará solo), o sea, para que yo no esté al lado de él apoyándole, será porque ya no estoy, será porque ya pasé a mejor vida, pero no, mientras eso no suceda yo estoy aquí con él. Aquí estaremos pagando quizás por todas las cosas terribles que hicieron tantísima gente y que vinieron a agarrar al que no es ni político, ni servidor público, al que menos tenía que estar aquí fue el que vino a pagar los platos rotos, y yo aquí con él de la mano, donde él esté, estaré yo siempre”, agregó.

Finalmente evitó hablar de la salud de su gran amigo Julio Iglesias, pues considera que es un tema que no le corresponde y sólo confirmó que se mantiene en constante comunicación con él.

