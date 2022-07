Científicos “hackean” el cerebro de moscas de la fruta y logran controlar sus alas a distancia

Un equipo de investigación formado por expertos en ingeniería genética, nanotecnología e ingeniería eléctrica ha demostrado una tecnología inalámbrica que permite controlar circuitos cerebrales específicos del cerebro de una mosca en menos de un segundo, según un estudio publicado en la revista Nature Materials.

El equipo, dirigido por neuroingenieros de la Universidad de Rice, en Estados Unidos, creó primero moscas modificadas genéticamente para que expresaran un canal iónico específico sensible al calor que, cuando se activaba, hacía que los insectos desplegaran las alas.

Acto seguido, los científicos inyectaron en los cerebros de las moscas hackeadas un desencadenante del calor: nanopartículas magnéticas de óxido de hierro, que se calientan rápidamente en presencia de una carga magnética. A continuación, encendiendo un campo magnético, los científicos consiguieron calentar esas nanopartículas de óxido de hierro y, a su vez, esos iones sensibles al calor y específicos de las alas.

Analizando el vídeo de los experimentos, los investigadores descubrieron también que el lapso de tiempo entre la activación del electroimán y el despliegue de las alas era inferior a medio segundo.

A research team led by Rice University neuroengineers has created wireless technology to remotely activate specific brain circuits in fruit flies in under one second.“Remote control of select neural circuits with magnetic ⤵️ https://t.co/wk6lBXHwhT https://t.co/OCEEHdezCx

— Nadia Poloni (@poloninadia) July 24, 2022