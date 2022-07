El piloto mexicano ganador de esta semana: Pato O’Ward conquistó la victoria en el Grand Prix de Iowa en IndyCar

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El fin de semana no fue tan malo para el automovilismo mexicano, ya que tras el grave error que sacó del podio a Checo Pérez en el Gran premio de Francia de la Fórmula 1, Pato O’Ward conquistó el primer lugar del GP de Iowa de la IndyCar

El piloto mexicano se impuso este domingo en la segunda carrera del fin de semana, sumó su segunda victoria de la temporada, y dio un salto importante en la clasificación hasta el quinto puesto general, aprovechando el accidente protagonizado por un Josef Newgarden que entonces dominaba la prueba con contundencia.

O’Ward siempre planteó batalla y fue protagonista junto a Josef Newgarden y Will Power. El mexicano no hubiera podido hacerlo de no haber realizado una salida espectacular, en la que pasó del séptimo al cuarto puesto, para posteriormente situarse tercero, posición que apenas abandonaría durante las 300 vueltas del trazado.

En la vuelta 194, McLaren envió a los pits a Pato antes de que pasaran los antes mencionados pilotos de Penske y esto ayudó a que el azteca se colocara en la segunda posición.

Cuando todo se acomodó para O’Ward fue en la vuelta 236, cuando el fallo en el vehículo de Newgarden lo dejó en la primera plaza, puesto que defendió hasta el final de la carrera. .@PatricioOWard hangs on to win the #HyVeeSaluteToFarmers300.



That's a double podium weekend for @ArrowMcLarenSP .#INDYCAR // @INDYCARatIowa pic.twitter.com/CS9XUsttNw— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) July 24, 2022

*Con información de EFE

