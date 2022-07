Emilio Osorio destapó lo que opina sobre el amorío de Niurka Marcos y Juan Vidal

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A unas semanas de haberse despedido del reality “La Casa de los Famosos”, Niurka Marcos sigue dando de qué hablar con su participación. Y es que no podemos olvidar el desenfrenado romance que protagonizó junto al actor Juan Vidal, mismo del que su hijo Emilio Osorio habló y dio su opinión. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

En una entrevista reciente, el protagonista juvenil de “El último Rey’ se pronunció sobre la vida amorosa de su madre, específicamente de la relación que estableció con el dominicano Juan Vidal, luego de las fuertes acusaciones que Cynthia Klitbo emitió en su contra por violencia psicológica.

“Mi mamá te va a decir que las críticas no afectan, lo sé perfectamente. Si ve esta entrevista me va a regañar, pero yo te voy a ser muy transparente… las críticas sí afectan porque yo tengo a dos papás que tienen la experiencia de un mar dentro de la industria y aún así me duelen las críticas“, contestó Emilio Osorio sobre los señalamientos de los que ha sido blanco la vedette.

El hijo de Juan Osorio indicó que prefiere mantenerse al margen de la vida amorosa de su madre, pues le gustaría que ella hiciera lo mismo. “Yo no me meto con las parejas de mi mamá porque yo no quiero que se meta con las mías“, precisó.

Para finalizar, Emilio Osorio añadió que no es necesario darle consejos a su madre, pues ella tiene un “radar” para detectar los focos rojos en sus parejas:

“La neta no. ¡No, mi mamá tiene! ¡Tiene 56 años! Si no quiere que le dé un consejo, que me preocupe por ella, estaría yo muy tontito“, puntualizó el también cantante.

Te puede interesar:

• Niurka arma tremenda fiesta y muestra que sus hijos heredaron la pasión por el baile: “Sangre cubana”

• Emilio Osorio, hijo de Niurka, cambia radicalmente de look

• Niuka Marcos defiende con ‘uñas y dientes’ a su hijo Emilio de las críticas por su papel en la serie “El Último Rey”