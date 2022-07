Horóscopo de hoy de Nana Calistar 26 de julio de 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

LEO

Es momento de comenzar a emprender nuevas cosas o negocios los cuales te suenen y taladren tu cabeza para que los hagas pues ellos te darán las ganancias que tanto necesitas para encontrar estabilidad en todos tus sentidos. Ten presente que quien merece estar a tu lado no es quien ame tus virtudes pues esas sino quien conviva y acepte tus defectos para que el mérito valga la pena. Vienen grandes cambios para ti que debes enfrentar de la mejor manera, cuidar más tu autoestima y darte cuenta lo que vales y que nadie puede ni deberá bajar tu precio. Aprende a buscarte y darte cuenta de que solo a ti te necesitas en este mundo para ser feliz y estar bien, momento d despojarte de tu pasado y esas situaciones que han dolido tanto y no te han dejado crecer y avanzar. Ten mucho cuidado con cambios de última hora en el amor, no lo des todo y menos si no conoces bien a la persona de la que te estás enamorando. Aprende a quererte más y darte cuenta lo que vales para que no bajes el precio por nadie.

VIRGO

Es posible que en próximas fechas te enteres del rompimiento de una relación por parte de una amistad, quizás en estos días te busque para pedirte algún consejo. Cuidado con accidentes pues estarán a la orden del día. No des segundas oportunidades a quien no supo aprovechar la primera mira que tendrás fila esperando. Cuidado con karmas familiares que estarán presente y a la larga podrían shingarte o perjudicarte de la peor forma. Vienen momentos bastante buenos que deberás de aprovechar al máximo con tu pareja en caso de tener o con tu familia pues será difícil que vuelvan a suceder. Vienen cambios perros en tu estado de ánimo solo debes de tomar el control de tu situación para no cometer errores ni p3ndejadas que te chinguen tanto la existencia. Noticias que tienen que ver con pagos o dineros se ven en camino y te beneficiarán un chingo. Una persona que ya no está físicamente contigo te dará una sorpresa desde otra vida, no temas, habrá sueños o situaciones que te la recuerden, te sentirás más seguro o segura pues te protegerá y quizás en próximas fechas recibas un mensaje especial mediante un sueño.

LIBRA

Momento de grandes cambios en los cuales deberás de comenzar a trabajar en sueños y metas y todo eso que necesitas para tener esa estabilidad y paz que has buscado desde hace tiempo. Debes aprender a ser más jija de la fregada con esa persona que te han dañado o shingado la existencia, han sabido aprovecharse de ti y te has ap3ndejado un shingo pues has tolerado fallar y errores sin sentido. Días de grandes oportunidades en el amor en caso de tener solo debes ser más inteligente para que no te vuelvan a hacer de chivo los tamales. Oportunidad de reencuentros y de salidas muy perras en las cuales te la pasarás a todas margaras. No permitas que amores de una noche se queden en tu vida y más si no sabes quienes son o de donde provienen. En las noches andas muy pensativo o pensativa, no te mortifiques por cuestiones que no te corresponden, manda a la fregada esos problemas que no son tuyos y aprende a ver por ti. Cuidado con noticias en el terreno de la salud pues podrías presentar ciertos problemas los cuales te afectarán a largo plazo y que tienen que ver mucho con tu alimentación que no ha sido del todo la correcta. Te viene la visita de una persona inesperada que cambiará muchas cosas de ti, no te alejes tanto de tus amistades o podrían bufarte y criticarte, se les da mucho el chisme cuando no vas a las reuniones y suelen hablar mucho de ti.

ESCORPION

Ya no es momento de lamentaciones sino de tomar el toro por los cuernos, has pasado por situaciones bien perras y complejas, pero no has logrado aprender la lección de cada situación. No permitas que cambios de última hora te arruinen tus días y menos si tienes planeadas algunas vacaciones con tus seres queridos. Debes cuidar un shingo de tu autoestima y darte cuenta de que en esta vida las oportunidades son de quien las toma y las aprovecha. Cambios bastante buenos y días en los cuales tomarás decisiones importantes sobre tu futuro. Que nadie te quite las ganas de ser feliz, aprende a despójate de todo lo que te impida avanzar. Aléjate de personas que no creen en ti o solo te ponen obstáculos en tu camino. No te dejes engañar ni menospreciar por ninguna ni ningún hijo de su shingada madre, debes aprender a ser más perris para evitar que te vean la cara o quieran sacar provecho de la situación. Momento de desprenderte de vergüenzas p3ndejas y que se te vaya soltando la lengua para que expreses y digas lo que eres, lo que vales y sobre todo lo que no te gusta o no te agrada. Ponte perra en el amor y obtendrás lo que siempre has soñado.

ARIES

No es momento de perder el tiempo en cuestiones que no ocupas ni necesitas, debes de invertir cada peso en eso que realmente te deja algo de provecho. Te llega noticia del extranjero o de amistad lejana con la cual en próximas fechas podría volver a reunirse y pasarla a todas margaras. Debes de ponerte las pilas en la shingada dieta porque estas subiendo shingos de peso y te está valiendo, después será complicado bajarlo¡¡¡Vienen retornos muy perros que te van a desestabilizar shingo y más si tienes pareja pues podrías convertirte en el amante de persona que está por retornar del pasado!!! Cuidado con caricias falsas y andar aflojando de agratis y sin protección porque se viene un embarazo dentro de la familia y tú podrías salir sorteada pues andarás en un tono bastante fértil. Tu carácter es lo que te ha llevado a estar donde estás, aunque algunas veces no te aguanta ni tu santa madre. Compras en proceso cosas que no necesitas, pero te encanta gastas en shingadera y media y después te andas lamentando mucho. Días de reflexionar y darte cuenta de que vida solo tienes una aprende a aprovecharla y vivir intensamente lo que el mundo y la vida te tienen preparado. Es necesario hacer un recuento de los daños de tu vida para darte cuenta si ha valido la pena tanto sacrificio para el lugar en el que estás hoy.

TAURO

En tu camino verás personas muy cul3ras que buscarán hacerte a un lado o quitarte de sus planes o su camino, mándalas a la mi3rda y que no te impidan seguir creciendo y avanzando. Cuidado con noticias inesperadas que podrían ponerte de mal humor o hacerte sentir mal, tómalo de quien viene y aprende a ser más fuerte que tarde o temprano la vida te obligará a serlo. Días cargados de muchas cuestiones positivas que deberás de disfrutar y gozar al máximo. Debes analizar tu pasado y saber que requiere o te falta para llevar a cabo ese sueño o meta que has tenido en mente, es momento de dejar de perder el tiempo y hacer a un lado la flojera y la huevonería para emprender nuevas cosas y nuevas situaciones. No actúes por instinto, deja que la gente ladre y hable todo lo que quiera, si es o no es verdad no hay pedo, no tienes que hacer caso porque es darle importancia a quien no la tiene. Ten presente que a ti te corresponde elegir a la persona que estará a tu lado no a tu familia, decide que es lo que necesitas para ser feliz en tu vida y que nadie se meta en tus sueños y anhelos que solo a ti te corresponden.

GÉMINIS

Una noticia en el área del amor podría hacer tu tarde más feliz. No desperdicies tu tiempo en personas huecas del cerebro que no agradecerán y que seguirán viviendo en lo mismo, debes aprender a soltar todo lo que ya dolió demasiado y a pensar más en ti antes que en cualquier persona. Mira bien quienes te rodean, hay personas falsas que no te dejarán avanzar, sino están cuando les necesitas, no merecen tu atención, date la oportunidad de hacer limpieza de personas en tu vida, estás rodeado de personas falsas e interesadas que solo te buscan cuando se les ofrece algo. Es momento que te apliques en todo lo que conlleva economía y riqueza, entras en una etapa perra en la cual la cuestión monetaria comenzará a crecer un shingo, pero deberás de ser muy inteligente para no seguir cometiendo los mismos errores que antes cometiste. No te olvides de agradecer, así como pides al universo o a Dios. Eres una persona inteligente pero no has madurado del todo y por eso la vida te vuelve a enfrentar a tus peores miedos para que puedas aprender y avanzar.

CÁNCER

Recuerda lo que vales, no te bajes al suelo por estar a la altura de otra persona, la envidia no es una palabra que exista en tu vocabulario ni en tu vida, no falles en eso y ve por lo tuyo. Es momento de confiar en ti, en tu capacidad y en lo que eres y vales, dale con todo en lo que deseas lograr y no te dejes menospreciar por nadie. Comenzarás a planear un viaje y te vas a enterar de un rompimiento de relación de una persona cercana a tu familia. Deja que el mundo siga ladrando, recuerda que eres una persona con mucho brillo y de cuidado y quien se ha metido contigo ha pagado las consecuencias tarde o temprano. Ten mucho cuidado con cambios de humor que afecten a quienes más quieres o con amores del pasado que regresen a tu vida. Date la oportunidad de confiar en ti, en tus proyectos y en tus metas y dejar de dudar siempre que das un paso, debes de ser seguro y firme en tus decisiones y mostrarle al mundo, pero sobre todo a ti de que estas hecho. Vienen noticias de familiares de tierras lejanas las cuales no serán del todo buenas. Cuida un poco más la parte de tus riñones, hígado y órganos importantes pues podrías presentar alguna molestia en estos días.

PISCIS

Debes de cuidar un poco más tus comentarios pues podrían ser demasiado fuertes y cometer una indiscreción con compañeros de trabajo. Recordarás mucho a una persona de tu pasado que ya no está a tu lado y podrías ponerte algo sentimental. Tus números de la suerte son el 16, 23 y 45. Una noticia próxima en tu familia te hará el día. Cuidado con andar de lengua suelta, podrías cometer un grave error al punto de perder amistades que significan mucho para ti. Cambios bastante positivos en tus estados de ánimo y oportunidades en cuestiones que tienen que ver con viajes y compras. Debes tener una mayor comunicación con Dios pues has perdido un poco esa conexión y podrías necesitarla más que nunca en próximas fechas. Es momento de ver por ti y tu familia y olvidarte de todo lo que no tiene sentido en tu vida. Grandes cambios se ven llegar y oportunidades en todos los sentidos sin embargo laboralmente podrían presentarse algunos problemas. No tengas miedo a poner un alto a lo que no te gusta o agrada, no te veas obligado en actuar de la manera en que otros quieren solo para satisfacerlos.

ACUARIO

Días de muchos cambios que te ayudarán a madurar un shingo y entender por qué muchas cosas o situaciones no salieron como tú querías o esperabas. Ten cuidado con andar muy noche en la calle pues no se ven cuestiones buenas sino negativas que podrían dañarte o afectarte. Podría surgir un reencuentro con ex compañeros de la escuela y podrían pasársela a todo dar, es momento de cultivar las amistades pues muchas de ellas quedarán contigo toda tu vida. Debes aprender a soltar todo y comenzar de cero, si esa persona que ha llegado o está llegando a tu vida no muestra el mismo interés que tú, no pierdas tu tiempo y continúa tu camino que podrías salir afectado o dañado sin darte cuenta. Si tienes una relación ten cuidado y toma tus precauciones pues se ven engaños y mentiras muy fuertes que saldrán a la luz en cualquier momento. Momentos de incertidumbre y dudas sobre una persona podrían quitarte el sueño, deja que el tiempo muestre la verdadera cara de la moneda. Momento de cambios en los cuales debes cuidar tu economía para que no vengan pérdidas de último momento. No gastes dinero que no tienes en cuestiones que no necesitas.

CAPRICORNIO

No busques nada nuevo en tu pasado que ya fue y ya sucedió y no te ofrecerá nada mejor, mejor enfrenta el presente, vívelo, gózalo y disfrútalo y deja que el mundo ruede, momento de cambios muy buenos y de grandes oportunidades. Cuidado con persona que se te acerca por medio de una amistad te dará una cara y al poco tiempo conocerás sus verdaderas intenciones. Debes aprender que solo tienes esta vida para gozar y disfrutar, hazlo y no te quedes con ganas de nada o podrías arrepentirte. Muchas oportunidades y muchos cambios en el área de los negocios, te va a ir muy bien solo aprende a ser las cosas de manera correcta y todo legal para evitar problemas con la justicia en poco tiempo. Aprende a no meterte donde no te llamen para evitar problemas de discusiones en casa. No tomes decisiones a la ligera en el área laboral y economía o podrías arrepentirte y pagar con creces cada uno de tus errores. Momento de cerrar ciclos que dolieron mucho y abrir las puertas a lo que la vida y el universo están poniendo en tu camino. No te dejes llevar por lo que la gente cuenta o dice, dale carpetazo y que no te afecte.

SAGITARIO

Cambia esos aspectos de tu vida que no te gusten, estas a tiempo de reivindicar y de tomar caminos más efectivos en los cuales el amor, el trabajo y la fuerza de voluntad en el cumplimiento de tus metas cobren un mejor valor. Momento de confiar en la persona que tienes a tu lado, pero llevarte las cosas más tranquilo y en paz o podrías cometer un error o una indiscreción. No te permitas más fracasos que está en ti lograr cada meta y cada objetivo que te hayas trazado. Debes saber que la vida te está mostrando un panorama el cual quizás no sea el que esperas, pero serán pruebas que te ayudarán a madurar y encontrar la estabilidad que tanto necesitas en tu vida. Debes aprender a decir adiós a esas personas que solo te han dado dolores de cabeza y no te han permitido avanzar en ningún sentido. Si no sabes controlarte y manejar tu ira no podrás dominar tus sentimientos. Si estás soltero o soltera te llegan cambios buenos, pero no te adelantes en nada, debes tomar las cosas más tranquilas e ir a paso firme y lento o de lo contrario te llevarás grandes sorpresas que lamentarás en poco tiempo. Es necesario que encuentres el balance correcto en tu vida y te veas en un espejo, el día que no te encuentres ahí podrías considerarte realmente una persona sola, mientras no.