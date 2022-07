¿Logrará corregir el rumbo de Chivas? Ricardo Cadena reveló su plan para sacar de la mediocridad al equipo rojiblanco

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A Chivas le está lloviendo sobre mojado. Luego de 6 juegos en el Apertura 2022, el equipo no conoce la victoria y sólo lleva 3 goles a favor, razón por la cual el DT dijo tener un plan para cambiar las cosas y devolver al equipo a la senda ganadora.

Luego del partido contra los Tuzos de Pachuca, que terminó 0-0 en el estadio Akron de Guadalajara, con todo y un penal errado por Alexis Vega en la recta final del encuentro, el entrenador rojiblanco, Ricardo Cadena, dio la cara en conferencia de prensa y allí reveló qué es lo que tendrá que hacer para enderezar el rumbo del Rebaño Sagrado.

“¿Qué puedo hacer? Trabajar, seguir buscando los medios para encontrar el gol. Tenemos gente que ocupa lugares ofensivos y hemos procurado darles responsabilidad. Empezamos el torneo con (Ángel) Zaldívar, con Tepa (González), con (Santiago) Ormeño que hoy tuvo minutos, pero no son únicamente ellos, trabajamos también con Piojo, con Alexis, con Pavel (Pérez), con Sebas (Pérez Bouquet)”, explicó.

“Es una responsabilidad de todos, me incluye darles las opciones, las herramientas y trabajar. Me siento con la capacidad para sacar al equipo adelante. Me siento con la capacidad de buscar ese gol que nos permita sumar de tres”, acotó Ricardo Cadena.

Finalmente, el timonel del Rebaño aseguró que tienen que mejorar mucho en la zona ofensiva y no darse por vencidos.

