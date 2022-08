Aracely Arámbula impacta al revelar que le gustaría que sus hijos sigan su ejemplo y valores

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Como pocas veces, Aracely Arámbula se refirió a la excelente relación que mantienen con sus hijos, Miguel y Daniel, a quienes procura dar la mejor educación y estar muy al pendiente de ellos, a pesar de encontrarse en medio de un importante proyecto como lo es su regreso a la televisión con la telenovela ‘La Madrastra’.

Fue durante una reciente entrevista concedida a la revista Caras México donde la actriz y cantante mexicana habló sobre el excelente trabajo que ha logrado como madre, aunque confiesa, trata de aprender todos los días pues cada hijo es diferente así como la etapa en la que se encuentra, pues mientras Miguel, el mayor, tiene 15, Daniel está en los 13.

“Trato de ser una gran mamá y de aprender todos los días. Pero tengo la fortuna de que mis hijos están en una etapa muy buena, los estoy disfrutando muchísimo”, reveló.

Y aunque le gusta la época que actualmente vive con ambos y los disfruta completamente, confiesa que también le apasiona su trabajo el cual ha tenido que aprender a combinar con la maternidad, pues sus hijos también son parte importante de cada proyecto en el que participa: “No me había tocado hacer una novela larga ahora que son adolescentes. Hace unos meses hice una serie corta, pero los tiempos de grabación son diferentes. Hoy que me vine a trabajar ellos se quedaron en su escuela. Regresando me gusta checar sus trabajos y sus avances. Yo les voy compartiendo lo que hago en mi trabajo día a día y me dicen: ‘Mamá, qué bonita saliste en las fotos’, me encantan sus halagos, son lo más hermoso que puede sentir mi corazón”, destacando que el reto más grande que ha enfrentado es el de ser mamá ya que todo lo que hace en su trabajo se los dedica a ellos.

Además, se refirió una vez más sobre la posibilidad de que sus dos hijos, a quienes procreó con el cantante Luis Miguel, sigan sus pasos en la actuación.

“Ellos se van a dedicar a lo que quieran en la vida, y yo siempre los voy a apoyar. Siempre tendrán mi apoyo incondicional en cualquiera que sea su sueño“, añadió.

Pero en lo que definitivamente le gustaría que sigan su ejemplo es en el buen corazón y calidad humana que les ha inculcado, pues siempre les pide ser amables y generosos con la gente, pues son valores que hacen falta en el mundo.

“Al final, mis hijos siguen el ejemplo que les doy, que al mismo tiempo yo lo vi con mi mamá y mi papá. Les estoy inculcando el respeto a los demás, en especial a las mujeres, que siempre ayuden a la gente que lo necesita, que cuiden, protejan y amen a los animales tanto como yo. Quiero que sean grandes seres humanos, hombres de gran corazón y gran calidad humana”, puntualizó la también cantante. View this post on Instagram A post shared by Caras México (@carasmexico)

También te podría interesar:

–Aracely Arámbula rompe el silencio sobre la muerte de su padre y aclara que no tiene COVID

–Aracely Arámbula comparte escena con Carmen Salinas en serie ‘Ana’ de Pantaya y le dedica unas bellas palabras

–Lanzan primeros avances de ‘La Madrastra’ con Aracely Arámbula, la nueva telenovela de TelevisaUnivision