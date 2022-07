Aracely Arámbula rompe el silencio sobre la muerte de su padre y aclarar que no tiene COVID

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Aracely Arámbula atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida con la muerte de su papá, el señor Manuel Arámbula, quien falleció el pasado 15 de julio.

La información fue confirmada por la actriz durante una transmisión en vivo con sus seguidores de Instagram, a quienes agradeció las muestras de cariño que la hacen sentir mejor; es por ello que decidió romper el silencio para compartir que se encuentra junto a toda su familia celebrando y honrando a su papá.

“Estoy en un lugar muy especial para mí, pasé un momento importante. Les agradezco su cariño, su preocupación, no estoy preparada para esto, pero quería que me vieran bien. Estamos celebrando y honrando a mi papito hermoso“, mencionó en su mensaje.

Aunque no reveló más detalles sobre el sensible fallecimiento de su padre, únicamente compartió que sucedió desde el pasado 15 de julio.

“Estoy en un lugar muy especial para mí, en un lugar más que especial porque siempre estaba aquí con mi amor, con mi shulada, ustedes lo vieron el día del padre, maravilloso. Así estoy, quiero estar contenta esto ya pasó hace varios días, el 15 de julio, pero bueno, tratando de asimilar, aquí lo tengo en mi pecho, en mi corazón y en mi alma siempre”, mostrando un dije que lleva en el pecho.

A pesar del dolor por el que atraviesa, la protagonista de ‘La Madrastra’ abrió su corazón para revelar que se encuentra bien y tratando de ser fuerte.

“No estoy preparada, solamente quiero decirles que la gente que me pregunta, que lo quiero tomar con todo el respeto, porque la prensa dice cosas y el día de mañana que me pregunten: ‘¿Cómo estás?’, sabrán cómo estoy. Estoy bien, quería que me vieran bien, estoy tratando de ser fuerte, gracias por todo su cariño, por su amor”, añadió.

Debido a los rumores en los que aseguraban que también se había contagiado de Coronavirus, la cantante desmintió dicha información; sin embargo, aclaró que le ha resultado complicado cumplir con las grabaciones de la telenovela de TelevisaUnivisión que se estrenará el próximo 15 de agosto en México.

“Solo para decirles que estoy bien, no tengo covid, estoy muy bien de salud. No tengo muchas

ganas de grabar la novela, pero lo voy a hacer por él, con todo el amor y con todo el cariño. Me quise arreglar para que me vieran bien, y me sintiera bien porque no tengo covid como dijeron, estoy muy sana, estoy muy bien“, explicó en la grabación retomada por el programa ‘Despierta América’.

