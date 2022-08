Consejos para vivir de forma sostenible

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hace poco escribimos sobre 45 formas de ahorrar más y desperdiciar menos en casa, y les pedimos a ustedes que compartieran las estrategias ecológicas que están poniendo en práctica. Esta semana, destaco los consejos que recibimos que más me gustaron. Gracias a todos por las grandes ideas. ¡Sigan enviándolas!

En los últimos años, he intentado vivir de la forma más sostenible posible. Últimamente me he centrado en usar menos plástico, sobre todo porque el porcentaje que se recicla es sorprendentemente bajo. Y hay otras prácticas conscientes con el medio ambiente sugeridas por CR que quiero intentar pronto, como cultivar mis propias plantas y aprender a hacer compost.

Les pedimos que compartieran sus estrategias ecológicas en el cuestionario de historias de miembros de CR. Aquí están algunas de las ideas que me parecen inteligentes y útiles, así como algunos consejos de los lectores de Smarter.

Para reducir los residuos, ustedes sugirieron…

Designar un espacio para las sobras en el refrigerador.

Es una forma fácil de tenerlas controladas. “Empecé a hacerlo hace unos años y ha reducido nuestro desperdicio de comida de forma drástica. Un vistazo a ese espacio me dice si estamos cocinando más de lo que comemos”, dice Sara, de Montana.

Llevarse el jabón de cortesía.

Si usas el jabón o el champú que te ofrece un hotel, llévatelo para usarlo en casa y que no se desperdicie nada, dice Bennett, de Carolina del Norte.

Para conservar la energía, puedes…

Instalar un temporizador para tu calentador de agua eléctrico.

Puedes programar el temporizador en función de tu uso diario de agua caliente y, si estás fuera de casa, puedes apagar el calentador. “Inmediatamente vi una disminución en mi factura eléctrica después de la instalación”, dice Anthony, de Massachusetts.

Utiliza un tendedero.

En lugar de usar una secadora, puedes ahorrar en gastos de electricidad secando la ropa en un tendedero, dicen Tom y Nina, de Missouri.

Instala un barril para la lluvia.

Si tienes espacio para poner uno en el exterior de tu casa, puedes usar la lluvia recogida en el barril para cualquier riego exterior, dice Tom, de Ontario.

Para despejar tu casa de forma sostenible…

Coloca una mesa de cosas “gratis” en tu vecindario.

Cada dos o tres meses, puedes llenar la mesa de cosas que no necesitas y que son gratis para que cualquiera se las lleve. “Cada vez que pongo la mesa me deshago de más cosas. Si no se han llevado las cosas en la segunda o tercera exposición, sé que es el momento de llevarlas a Goodwill”, dice la lectora de Smarter, Kathleen.

Convierte las camisetas y la ropa vieja en trapos.

En lugar de usar toallas de papel, las camisetas, sábanas y toallas viejas pueden convertirse en trapos para limpiar derrames y manchas. Y aquí tienes otras alternativas a las toallas de papel que hemos probado de primera mano.

Toma prestados utensilios de la biblioteca.

Los libros no son lo único que puedes tomar prestado de una biblioteca. Puedes pedir prestadas herramientas en una biblioteca de préstamo de herramientas cercana a tu casa en lugar de comprarlas. Y algunos lugares tienen bibliotecas donde puedes conseguir otros equipos y kits, dice una lectora de Smarter, Amy.

¿Cuál es tu forma de vivir de forma más sostenible? Comparte algún consejo con nosotros.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.