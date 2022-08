Guillermo Ochoa es destrozado por José Ramón Fernández: “Memo no es un líder”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El clima en las Águilas del América está bastante tenso. El histórico conjunto mexicano no está consiguiendo resultados positivos en la Liga MX y las críticas ya comienzas a asomarse. Ubicados en la decimoquinta posición del fútbol mexicano, los ataques a los jugadores azulcremas son constantes y uno de los blancos principales fue Guillermo Ochoa. El reconoció periodista José Ramón Fernández atacó a “Memo”.

“Las Águilas del América no tiene líderes, Ochoa no lo es, no puede serlo. Un portero no puede ser líder, los líderes están en el campo corriendo, en el medio campo (…) Un portero no es líder, nada más gritan de lejos“, sentenció José Ramón Fernández para el programa Fútbol Picante.

Las declaraciones de Joserra llegan en un momento bastante peculiar. El conjunto azulcrema venció en la tanda de penales a Los Ángeles FC, tras finalizar el encuentro con la arquería invicta. “Memo” no estuvo bajo de los tres palos en una noche exitosa para Óscar Jiménez. La participación de este experimentado arquero desató algunas dudas sobre el trabajo de Guillermo Ochoa.

¿Una guardameta no puede ser considerado líder?

Ante la atacante afirmación de José Ramón Fernández las réplicas no tardaron en llegar. Una de ellas fue comandada por David Faitelson. El polémico periodista nombró a grandes arqueros del fútbol mundial que, a su juicio, fueron grandes líderes en sus clubes y selecciones.

“Por Dios, José Ramón, me vas a decir que Gianluigi Buffon no es líder, que Iker Casillas, Manuel Neuer. Aquí en México que el Gato Marín, que Rafa Puente, Nahuel Guzmán, Comizzo no son líderes”, replicó.

