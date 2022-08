“Estoy muy encabronado”: analista mexicano manifestó su indignación por el rendimiento de las Águilas del América

El Apertura 2022 se ha convertido en una pesadilla para jugadores y aficionados de las Águilas del América. El histórico conjunto mexicano se hunde cada vez más en la tabla de posiciones y se le acaba el tiempo para poder revertir esta situación. De seguir con este ritmo, es muy probable que el conjunto azulcrema quede fuera de la Liguilla. Ante los malos resultados, el Tano Ortiz ha sido el principal señalado por el periodista Salim Chartouni.

A través del programa La Última Palabra de Fox Sports, Chartouni reveló sentirse muy molesto por la situación actual de las Águilas del América. El analista considera que lo que debería hacer la directiva del club es regresar a Ortiz a las categorías inferiores.

“Sí, mucho, estoy muy encabronado. Lo más honesto sería decirle: ‘Fernando, regresa con la Sub-20 y sigue preparándote‘. Sería lo más honesto que podría hacer la directiva”, sentenció el panelista en el programa.

“ESTOY MUY ENCABRONADO” 😡🤬#LUP @Salimgol mostró su molestia tras la derrota del América ante León y la decisión de la directiva al continuar con Fernando Ortiz como DT.https://t.co/0NQmbV5aXp — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 1, 2022

¿Se apresuraron con Fernando Ortiz?

El “Tano” fue el principal salvador de las Águilas del América en la temporada pasada. Cuando todo marchaba mal de la mano de Santiago Solari, Ortiz fue el encargado de enderezar el rumbo. Esto motivó a la directiva a darle el puesto como entrenador del club, incluso hasta en esta temporada. Salim Chartouni considera que esta fue una mala decisión de la que hoy se pagan las consecuencias.

“El problema es que (Ortiz) era técnico interino. En el momento que se les ocurre el disparate de decir: ‘ahora eres el técnico oficial’ le quitaron la posibilidad de regresar a la Sub-20″, concluyó. 5- America🟡🟡🦅 has received five times as much goals in their last nine #LigaMx games than in the first nine under Fernando "Tano" Ortiz🇦🇷. Contrast. pic.twitter.com/fb0vyEcTPU— OptaJorge (@OptaJorge) August 1, 2022

También te puede interesar:

° Las Águilas del América sorprendieron en España: medios españoles elogian al conjunto mexicano y hunden al Real Madrid

° Santiago Solari resentido por su paso con las Águilas del América: el argentino sigue con su herida abierta tras salir del fútbol mexicano

° ¿Mexicano al FC Barcelona? David Ochoa se debate entre el conjunto blaugrana y las Águilas del América