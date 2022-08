Acusan a Lele Pons de ser “manipuladora y acosadora” por forzar a Guaynaa a salir con ella

Lele Pons y Guaynaa fueron los protagonistas de uno de los momentos que será más recordado de la última edición del festival de música electrónica más conocido del planeta Tomorrowland. En medio del escenario, el puertorriqueño le pidió matrimonio a la venezolana, siendo visto por miles de personas.

Los seguidores de la “influencer” y del cantante consideraron que este instante vivido por la pareja fue muy romántico. Sin embargo, existieron otros internautas que se interesaron en saber mucho más sobre cómo había empezado el romance entre ambos famosos.

Por esto, resurgió en redes sociales una entrevista de Pons en el podcast del “influencer” Chente Ydrach en 2021, en el que ella relató cómo empezó su noviazgo con Guaynaa, una historia que muchos aseguraron que parece “terror”, pues está llena de “mentiras, manipulación, amenazas y montajes”. La venezolana explicó que una vez que se conocieron ella se obsesionó con él y decidió ponerse como meta lograr conquistarlo sin importar lo que tenía que hacer.

En su conversación con Chente, le confesó que llegó a pedirle a su amigo Sebastian Yatra, que organizara fiestas privadas en su casa, para que invitara a Guaynaa y ella pudiera verlo, algo que no le gustó mucho al cantante colombiano, pues en ese momento no había conocido al cantante de ‘Rebota’.

“No quiero saber si tiene novia o no, no me interesa, lo voy a hacer”, expresó Lele. Contó que durante las fiestas que jugaban “verdad o reto” y a través de distintos mensajes, advertía a quienes asistieran a la reunión, que ella era la única que debía interactuar en ese tipo de juegos a el cantante: “No lo reten con nadie en esta fiesta, solamente conmigo, que me bese y que me toque lo que sea”.

Adicionalmente, Lele Pons aseguró que normalmente respondía rápidamente a cualquier cosa que pidiera o deseara Guaynaa. Sin embargo, esto no la ayudaba, pues el puertorriqueño no le respondía con el mismo interés. No fue hasta que pasó de una semana a otra que el cantante la invitó a salir: “No sé si fue por algo, si se dejó con una novia, pero él vino y fue mi oportunidad”.

De vivencias durante su relación, Lele Pons comentó que antes de una fiesta de Halloween, ella le comentó que ella le dio el disfraz a Guaynaa para que fuesen en pareja. También, en un momento planeó una cena para la familia del cantante y llegó a darle un guión a todos los que fuera para que ella no se molestara e incluso, hizo que solamente pudieran decir lo que ella deseaba que dijeran.

“Si yo amo algo, yo peleo mucho por eso”, concluyó Pons sobre el tema. Sin embargo, esta entrevista hizo que muchos fanáticos hablaran sobre la actitud de Lele, pues la calificaron como acoso, y dijeron que no podían decir que era una historia romántica, de superación o de persistencia.

