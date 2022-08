HBO Max será reemplazado por un nuevo servicio de streaming que combina con Discovery Plus en 2023

HBO Max dejará de existir a partir del verano del próximo año para dar pie a un nuevo servicio de streaming que combinará su contenido con el de Discovery Plus. La desaparición de la marca forma parte del acuerdo de fusión entre ambas compañías.

El anuncio acerca de la nueva plataforma fue realizado por David Zaslav, el nuevo CEO de Warner Bros Discovery. El directivo indicó que si bien HBO Max cuenta con un conjunto de características que la hacen ser competitiva frente a otras plataformas, el servicio ha presentado algunos problemas de rendimiento.

Espera que estas problemáticas serían solventadas con el lanzamiento del nuevo servicio que agrupará todo el catálogo de HBO Max y Discovery. Según explicó Zaslav esto será posible gracias a que el núcleo tecnológico que empleará la futura plataforma estará basado en la tecnología que posee Discovery Plus.

El anuncio de que HBO Max llegará a su fin se produce en medio de la polémica decisión del nuevo CEO de la compañía de cancelar el lanzamiento de Batgirl, una de las próximas películas de superhéroes en las que venía trabajando Warner.

La medida ha sido catalogada como algo inédito dentro de Hollywood tomando en cuenta que el film costó aproximadamente unos $90 millones de dólares, los cuales ahora pasarían a ser una pérdida para Warner.

Ante los temores causados por el anuncio del reemplazo de HBO Max, Zaslav destacó que la plataforma de streaming se ha convertido en un referente de calidad y que muestra de ello es la percepción que tiene el público acerca de ella.

Además de todo esto también se espera que un número, aún no determinado, de producciones salga del catálogo de la plataforma. Por el momento se sabe que en esta lista se encuentran películas como Moonshot, Superintelligence, An American Pickle, The Witches, Lockdown, Charm City Kings y House Party.

Algunos expertos han mencionado la posibilidad de que como parte de la fusión de HBO Max y Discovery Plus, se produzca una ola de despidos masivos en puestos que puedan llegar a ser redundantes en la nueva empresa, algo que es habitual en grandes fusiones como esta.

Cabe destacar que aún se desconoce cuál es el nombre que podría tener el nuevo servicio algo sumamente importante pues en el caso de HBO Max ya se había logrado posicionar como una marca internacional de peso.

Algo positivo con lo que contará el nuevo servicio de streaming es una amplia base de usuarios en todo el mundo pues se calcula que este llegará al mercado con unos 90 millones de usuarios, una cifra que no es nada despreciable.

