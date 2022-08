Niurka reacciona a filtración de audios en los que llama “parásitos” a sus hijos y revela quién la traicionó

Niurka Marcos enfrentó la polémica que se generó hace unos días por la filtración de un audio en el que se escucha decir que sus hijos son unos “parásitos” que no la ayudan con los gastos de su casa, por lo que, con su característico sentido del humor, aseguró que mantiene una excelente relación con ellos y sus palabras no la han afectado.

Hace un par de días, la ex participante de ‘La Casa de los Famosos 2‘ se convirtió en noticia una vez más debido a una serie de audios que dio a conocer el programa ‘Chisme No Like’, en los que detalla que siempre le ha brindado ayuda económica a sus hijos, Romina, Kiko y Emilio, pero hubo un momento en que les exigió aportar para los gastos de la casa.

“Eso fue lo que pasó este año. La metamorfosis y esa carga que tenía de mantener, literalmente, aunque duela, a hue$%&s, parásitos“, se escucha decir.

Y aunque la primera en reaccionar fue Romina Marcos, ahora fue la vedette cubana quien en entrevista con diversos medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México aseguró que la grabación que salió a la luz hace unos días fue una conversación que también ha tenido con sus tres hijos, en la que únicamente pretende hacerlos responsables.

“Hay gente muy mala y mal intencionada y si en algún momento yo le he tenido que decir a mis hijos: ‘Ya es hora de hacer equipo, de aportar al hogar, de que todos nos pongamos las pilas’, se los he tenido que decir en el momento que se los he tenido que decir y se los he dicho correctamente“, dijo ante la cámara de ‘Venga la Alegría’.

A pesar de que se generó todo un escándalo, dejó ver que ya tiene identificada a la persona que expuso la conversación y que podría tratarse de alguien muy cercano, incluso un familiar, pero finalmente no logró perjudicarla.

“Yo me imagino que la persona que filtró esos audios definitivamente es familia. Qué pena, qué lástima porque no logró su cometido”, agregó.

Además, la llamada “mujer escándalo” no se quedó con las ganas de responder a Cynthia Klitbo, en donde una vez más

“Yo no necesito un largo en vivo, Cynthia, mamita… no necesito que me restriegues esas banalidades de que eres una primera actriz. Tú eres una primera actriz, yo he ganado también toda mi carrera con mi histrionismo. No pasa nada con lo que tú eres ni con lo que yo soy. No me ofenden esas tonterías, la diferencia es que tú te metes a las redes sociales y yo puedo estar cuatro horas con la prensa y siguen conmigo porque yo tengo notas”, puntualizó. View this post on Instagram A post shared by Venga la Alegría (@vengalaalegriatva)

