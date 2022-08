Niurka dice que sí mantendría a Juan Vidal y le envía mensaje a Cynthia Klitbo: “Llegaste hasta aquí”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El romance que surgió entre Niurka Marcos y Juan Vidal durante su participación en ‘La Casa de los Famosos 2‘ sigue dando de qué hablar, pues no solo han unido fuerzas para responder a la actriz Cynthia Klitbo, sino que también han demostrado que están dispuestos a dar rienda suelta a la pasión.

Sin embargo, durante un reciente encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, la vedette cubana sorprendió al asegurar que, si fuera necesario, podría mantener a Juan Vidal, pues siente una gran atracción hacia él.

Todo inició cuando la bailarina respondió si es verdad que le prestó dinero al actor dominicano para saldar la cuenta que tenía pendiente con Cunthia Klitbo, a lo que de inmediato aseguró que no fue así, pero en caso de tener que hacerlo, no dudaría en pagar sus gastos, esto pese a que anteriormente aseguró que tomaría sus precauciones y tampoco le prestaría dinero a su actual pareja.

“Yo a él no le he dado ni un centavo, no tengo que decir lo hago por él, a mí me vale ma#$& lo que piensen, pero yo si lo mantendría con lo bueno que está“, dijo la ex ‘Aventurera’.

Y con su peculiar estilo, explicó que él no necesita que le preste dinero, pues recibió un excelente pago durante su participación en el reality de Telemundo, por lo que los tiene sin cuidado lo que la gente diga de ellos.

“Él acaba de salir de La Casa de los Famosos donde le pagaron muy bien, los haters que vayan y… sufren con lo que nosotros estamos gozando”, expresó ante la cámara del periodista Eden Dorantes.

Pero eso no fue todo, ya que Niurka también respondió a Cynthia Klitbo, quien hace unos días dijo que no daría réplica a los comentarios debido a que es una primera actriz.

“Claro que es una primera actriz, sin lugar a dudas, lleva muchísimos años y muchísimos ex interpretando su más extraordinaria villana y es hora de que pares mamacita porque el fetiche se te gastó, llegaste hasta aquí y te tropezaste con el Muro de Berlín. Aparte de que eres una primera actriz de reparto…”, puntualizó. View this post on Instagram A post shared by Edn (@edendorantes1)

