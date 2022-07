Niurka Marcos llama a Gustavo Adolfo Infante su “enemigo” por su amistad con Cynthia Klitbo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La polémica entre Niurka y Cynthia Klitbo, que tiene como centro a Juan Vidal, sigue escalando, pues luego de que la cubana y el actor se reencontraron y confirmaron su romance a través de un video, ahora la ex de Juan Osorio llamó a Gustavo Adolfo Infante su “enemigo” por la amistad que éste tiene con Klitbo.

Durante el programa De primera mano, el presentador explicó que le habló a la vedette, pero “yo ya sabía que no me iba a querer tomar la llamada. Le hablé y le dije: ’Cubana, tómame un enlace con todo y tu hombre’. ¿Quieren ver lo que me contestó? Me lo acaba de mandar”.

“Ese gustito no te lo voy a poder dar corazón, no mi amor”, fue lo primero que le dijo Niurka a Gustavo.

“Ahora con eso de que tú eres compadre de la Klitbo estamos en bandos diferentes, te toca ser mi enemigo, así que haz tu mejor interpretación”, agregó la cubana.

Asimismo, la famosa dijo que a Juan Vidal no le cae bien el periodista: “A mi hombre no le gustas, no le caes bien, mi hombre sabe muy bien tu posición y me toca defenderlo. Con la pena, no te puedo consentir”.

Ante esto, Gustavo Adolfo dijo: “En la próxima relación de Niurka nos veremos, no pasa nada”. Y comentó que Niurka “es muy inteligente, ella sabe que esto es pasajero, que va a continuar en el medio. Juan Vidal no recuerdo, no atino a recordar uno solo de sus trabajos. Sí recuerdo que fue a Perú, que le consiguió trabajo y que ofendió a Klitbo, que le robó lana”.

“En eso radica la trayectoria de él. Pero Niurka es una mujer que tiene una prolífica carrera, así que nos volveremos a encontrar ahora que lo dejes”, concluyó Infante.

También te pueden interesar:

–Así es la casa donde Niurka y Juan Vidal se llenan de besos y le dan rienda suelta a su amor

–Niurka Marcos y Juan Vidal se comen a besos en su encuentro luego de La Casa de los Famosos 2

–VIDEO: Cynthia Klitbo pone en su lugar a Niurka y le lanza dardo directo a la yugular