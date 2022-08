Video: Denuncian al restaurante Sonora Grill por racismo en México, extrabajadora comparte experiencia en TikTok

Toda una polémica se ha desatado en México luego de una serie de denuncias de presuntos trabajadores y exempleados del restaurante Sonora Grill, al que acusan de racismo y clasismo. Incluso una extrabajadora compartió en su cuenta de TikTok, cómo fue trabajar en el lugar.

La denuncia contra el restaurante Sonora Grill se dio a conocer a través de la cuenta en Twitter de Terror Restaurantes MX, donde los trabajadores y exempleados acusaron a los dueños del lugar de malos tratos y de actitudes racistas y clasistas.

Los presuntos hechos se registraron en el restaurante Sonora Grill, ubicado en la calle de Masaryk, en Polanco, una de las zonas más exclusivas de las Ciudad de México, donde hay tiendas de grandes diseñadores y marcas de autos de alta gama.

Denuncian malos tratos y racismo en Sonora Grill

“Nos llega el reporte de que en Sonora Prime Grill Masaryk de @SonoraGGroup dividen a clientes dependiendo de su aspecto físico y color de piel”, destaca el mensaje de Twitter en la cuenta de Terror Restaurantes MX.

Y que de acuerdo a la denuncia hay dos zonas en el restaurante, y van sentando a los clientes, de acuerdo a su aspecto y color de piel.

“En Sonora Grill Prime Masaryk se divide el restaurante en dos secciones. Le llaman Gandi y Mousset”, destaca el mensaje.

Nos llega el reporte de que en Sonora Prime Grill Masaryk de @SonoraGGroup dividen a clientes dependiendo de su aspecto físico y color de piel.



Lo bueno es acá somos quienes dividimos… pic.twitter.com/j8OEb0MZDA — Terror Restaurantes MX (@TerrorRestMX) July 31, 2022

En la zona Gandi sientan a los clientes de tez morena y los de tez blanca los colocan en Mousset, zona que da a la calle.

Incluso los empleados y extrabajadores afirman que el trato a los clientes es diferente, dependiendo de su color de piel.

Dividen zonas para personas morenas y blancas

“Puras personas caucásicas y el trato es completamente diferente… Incluso el director de la marca, llamado Juan Manuel Moreira, se molesta mucho si sientan a alguien que se ve pobre o da mala imagen al restaurante según él”, destaca uno de los mensajes.

Otras denuncias en las redes sociales destacan que los empleados laboran más de 12 horas y que solamente les dan permiso de comer una sola ocasión en todo ese tiempo.

“Es el peor lugar donde puedes laborar, aquí te puedes encontrar todo tipo de abusos. Se tiene la indicación y pleno conocimiento en el departamento de Recursos Humanos de no contratar gente morena”, indica otro comentario de un supuesto trabajador.

Incluso una exempleada de una sucursal de Sonora Grill respaldó las acusaciones contra el grupo restaurantero.



La mujer identificada como Sof Otero en TikTok dijo que sí hay racismo en Sonora Grill, asegura que trabajó como hostess y la obligaban a sentar a personas morenas y blancas en distintos sitios del restaurante.

Aunque afirma que ella no trabajó en la sucursal de Polanco, pero que por las denuncias, cree que es una práctica generalizada.

“Antes de que venga Sonora Grill a demandarme, estoy hablando de mi experiencia, de las indicaciones que me dio una persona, y de lo que viví en una sucursal que no es la sucursal que está siendo investigada”, indicó la joven. @sof.otero No traten de demandarme, no tengo un quinto😃👍#cdmx #mexico #feminista #sonoragrill #fyp ♬ sonido original – Sof Otero





Tras hacerse viral la denuncia, el Grupo restaurantero de Sonora Grill rechazó las acusaciones y destaca que trabaja bajo su filosofía de respeto, inclusión, servicio y amor a México.

“Desde nuestra área de cumplimiento, trabajamos para generar un ambiente inclusivo, tanto para nuestros clientes como para el equipo de trabajo”, resalta Sonora Grill a través de un comunicado. En relación a las versiones que han circulado recientemente, les compartimos lo siguiente: pic.twitter.com/LvoidO6njr— Sonora Grill Group (@SonoraGGroup) August 2, 2022

Ante las denuncias, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación anunció que abrió una investigación para analizar las quejas, mientras la alcaldesa de la Ciudad de México indicó que se hará una evaluación del caso y podrá haber sanciones. https://t.co/cDXGTBDlu1— Da Garay (@da_garay) August 5, 2022

También te puede interesar:

–“Mándelo con nosotros”, destaca pollería que ofrece curso de verano y se vuelve viral

–Viruela del mono: hombre contagiado viaja en el metro de España

–Atacan con ácido a vendedora de pan en Puebla, México