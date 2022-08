Viruela del mono: hombre contagiado viaja en el metro de España

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En medio de la preocupación por el incremento de los casos de la viruela del mono, un hombre contagiado viajó en el metro de España, sin importarle el riesgo al que expuso al resto de los pasajeros.

Fue un médico, identificado como Arturo M Henriques, que viajaba en el vagón, quien se percató de que el hombre contagiado se trasladaba en el transporte público.

M Henrique indicó a medios locales, que los hechos se registraron el pasado 5 de julio, en el municipio de Legazpi, en España, y se dio cuenta que un hombre tenía lesiones de los pies a la cabeza, causadas por la viruela del mono.

De acuerdo a lo dicho por el propio médico se acercó al hombre y lo cuestionó por qué viajaba en el metro, si era evidente su contagio de la viruela del mono.

Médico cuestionó al hombre

“Me acerqué prudencialmente al señor y le dije: ‘¿qué hace en el metro si tiene Viruela del mono?’. Su respuesta: Sí, tengo eso, pero mi médica no me dijo que tenía que quedarme en casa. Sólo que usara mascarilla”, escribió en su cuenta de Twitter el médico español.

“Le digo que las lesiones que tiene en todo su cuerpo son lo que más contagian. Que yo soy médico y que posiblemente no entendió todas las indicaciones de su médica de cabecera. A lo que me dijo que no le tocará los cojones”, precisó M Henriques en su cuenta de Twitter.

Al médico que viajaba en el mismo vagón que el hombre con viruela del mono le sorprendió la desinformación que hay sobre el contagio de la enfermedad.https://t.co/NKEnxcd3Q7 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) August 1, 2022

¿Cómo me voy a enfermar si no soy gay?

El hombre contagiado se sentó junto a una señora, por lo que el médico le preguntó a la señora si no tenía miedo de contagiarse, pero su respuesta sorprendió más al médico.



“Como me voy a enfermar si no soy gay. Una del gobierno dijo que eran los gay que se tenían que cuidar”, respondió la señora. Viruela del Mono en el Metro España. pic.twitter.com/oyrNe43qnM— Winty (@WintyWili) August 1, 2022

“¿¿¿Cuantas personas pudo enfermar??? ni idea.. El señor albañil. Heterosexual de entre sus 40’s y 50’s. Ahora voy en el metro haciendo equilibrio intentando no tocar nada y menos sentarme #ViruelaDelMono”, concluyó el médico español.

