El gran homenaje a Dani Alves que le prepara el FC Barcelona cuando regrese al Camp Nou vestido con el uniforme de los Pumas

Luego de nueve temporadas y más de 20 títulos, sin incluir su palmarés individual, el lateral brasileño Dani Alves recibirá a sus 39 años un merecido homenaje en el Spotify Camp Nou del FC Barcelona, en esta oportunidad uniformado con las Pumas de la UNAM y en el ocaso de su carrera, pero con la misma hambre de hace más de una década.

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, adelantó en la rueda de prensa antes de la disputa del Trofeo Joan Gamper entre su club y los Pumas, que se espera un lleno total en el estadio azulgrana para darle una gran despedida a Alves, que ya se había ido del club en 2016 y regresó en enero de 2022 para ser uno de los protagonistas de la llamada ‘Xavineta’.

“Queremos que el partido sirva para despedir a Dani Alves. Ha sido un ejemplo para todos nosotros, nos ayudó mucho la temporada pasada, en estos cuatro o cinco meses que participó. Creo que se lo merece” Xavi Hernández

El ex jugador del FCB también comentó que le insistió mucho al club que al brasileño, con el que compartió vestuario por siete temporadas, se le debía hacer un homenaje luego de su salida del club.

“Cuando lo llamé para decirle que no continuaba más con nosotros, le dije que se merecía un homenaje y así se lo dije al presidente”, expresó Hernández.

Por su parte, el flamante nuevo jugador de los Pumas y la Liga MX, expresó su agradecimiento a los universitarios por darle la oportunidad de jugar en la parte final de su carrera: "Poder construir una historia junto con ellos va a ser un gran desafío".



Pero con su particular sentido del humor, Alves no negó que le gustaría regresar al coso culé vestido de azulgrana y no de blanco Puma: “La única pereza que me da es que vengo aquí de blanco y eso no me gusta”, dijo entre risas.

“Será un momento muy especial porque siempre pisar el Camp Nou, volver a Barcelona, es algo único para mí. Amo demasiado a este club, amo demasiado estos colores. Ojalá que sea un lindo día. Nunca festejaría un gol aquí. Al final, para nosotros, el Gamper es la fecha del culé. Por eso yo estoy aquí también, porque es la fecha del culé”, también resaltó Dani Alves.

El partido entre FC Barcelona vs. Pumas de la UNAM está agendado a jugarse este domingo 7 de agosto a las 11:00am PT y 2:00pm ET de los Estados Unidos. Se espera que los locales pongan a prueba a todos sus estelares contrataciones para la temporada 2022-2023.

