Receta casera para crecer tus ingresos y ganar más dinero

Si deseas hacer crecer tus ingresos, mejorar tu economía familiar y ganar más dinero, esta receta casera puede ayudarte a manifestar al universo estos deseos y obtener lo que necesitas más rápido de lo que te imaginas.

Se trata de un poderoso ritual que hará fluir el dinero cada día, semana y mes hacia ti hogar. Es simple, económico y rápido de hacer, dijo la autora de esta receta la astróloga Mizada Mohamed, en un video que publicó en su canal de YouTube.

Los ingredientes que ocuparás son:

– Tu perfume personal

– Un vaso con agua

– Una pizca de azúcar

– Un puñito de sal gruesa

– 3 monedas de la misma denominación

– 1 costalito de tela de color amarillo

La astróloga siempre recomienda en sus rituales “plasmar” con nuestra energía cada uno de los materiales que se usarán. Esto se hace frotando ambas manos y luego tocar cada ingrediente.

La receta se debe realizar durante los 3 primeros días del mes, es decir, se debe repetir en el día 1, 2 y 3 lo más temprano que puedas.

Cómo hacer la receta casera para el dinero paso a paso

Paso 1: agarra con tu mano derecha el perfume y rocía el agua del vaso 11 tiempos.

Paso 2: agrega al vaso con agua la sal, el azúcar y las 3 monedas.

Paso 3: repite la frase “dinero ven a mí, dinero ven a mí, dinero ven a mí, porque me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco”.

Paso 4: deja el vaso que repose en la mesa de noche que está de lado donde duermes.

Paso 5: haz este ritual dos veces más, en total 3 veces.

Paso 6: el último día, saca las monedas y guárdales en el saquito de tela. Guárdalo en tu billetera.

Paso 7: cuando llegue el siguiente mes, haz el mismo proceso usando las mismas monedas.

Si tienes alguna duda sobre cómo hacer el ritual, te compartimos el video de Mizada para que tus resultados sean los mejores.

