El partidazo de Robert Lewandowski que debe poner en alerta a la Selección Mexicana de cara al Mundial de Qatar 2022

Faltando un poco más de tres meses para el Mundial, Robert Lewandowski enfrentó con el Barcelona a un equipo mexicano y dejó muy en claro que está en un nivel óptimo para competir en Qatar 2022 y dio a sus rivales razones de peso para temerle; vale recordar que el combinado mexicano es uno de ellos, ya que lo enfrentarán en la ronda de grupos.

Si bien “Lewy” no tendrá en la justa mundialista como equipo al Barcelona ni los Pumas son la Selección Mexicana, en el duelo por el Trofeo Joan Gamper, en el que la ofensiva culé vapuleó a la zaga del club de la Liga MX, el artillero polaco dio una probadita de lo que le espera a las selecciones que lo enfrenten en Qatar: potencia, velocidad, inteligencia y contundencia.

Y es que a Robert Lewandowski le bastaron tres minutos en la cancha con su nuevo equipo para hacerse presente en el marcador el día de su debut. La asistencia de Pedri fue buena, pero la jugada del polaco fue magistral, ya que con un inteligente movimiento cruzado, sin balón, recibió de frente a la portería, después hizo un recorte para quitarse de encima al guardameta rival, haciendo gala de su habilidad con el balón en los pies y, aunque se quedó prácticamente sin ángulo, su contundencia se hizo presente, ya que remató desde ahí y clavó el gol que abrió el marcador.

Sin embargo, no fue lo único que hizo durante el partido, ya que lanzó destellos de gran fútbol durante los 60 minutos que estuvo en la cancha, antes de que el DT Xavi le diera oportunidad de mostrarse a alguien más. El polaco se lució con dos asistencias además de su anotación.

Si en el primer tanto Pedri mandó el pase para gol a Robert, en el segundo se invirtieron los papeles, ya que fue "Lewy" quien recibió un pase de Dembelé en los linderos del área y habilitó de primera intención a Pedri con un pase filtrado a la zona donde el atacante tendría ventaja y así fue, sólo tuvo que rematar suavemente para mandar el esférico al fondo de la red.

Para el 4-0 nuevamente se hizo presente el polaco, esta vez con una jugada de fantasía, ya que volvió a dejar sólo a Pedri de cara al marco, aunque esta vez lo hizo de espaldas, con un toque de taconcito exacto al hueco donde apareció su socio y aumentó la ventaja para los culés.



A perfect flick and finish 🤩

Con estas y otras jugadas, el fichaje del Barcelona se ganó el título a Jugador Más Valioso del Partido, demostró ser de clase mundial desde el minuto 1 que pisó el césped y enloqueció en las gradas a quienes estaban presentes, pero seguramente también dejó otro tipo de sensaciones más cercanas al respeto y, probablemente, al temor a quienes no estaban presentes, principalmente a sus rivales del Grupo C en el Mundial: México, Argentina y Arabia Saudita.



What a debut at Spotify Camp Nou!

