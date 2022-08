El Tano Ortiz se crece por ganar con el América y le envía una indirecta a Pumas de cara al próximo partido

El entrenador argentino de las Águilas del América, Fernando ‘Tano’ Ortiz, puede respirar luego de la última victoria cosechada ante los Bravos de Juárez, luego de varios resultados negativos en el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Pero la próxima fecha se viene un partido difícil y con historia. El Estadio Olímpico Universitario recibirá un gran partido de la primera división mexicana en la fecha 8, Pumas de la UNAM vs. Club América.

En conferencia de prensa luego del esperado triunfo contra Juárez, el Tano se creció y aprovechó para mandarle una indirecta a su próximo rival del torneo local, específicamente sobre el número de partidos de los universitarios el último mes y el cansancio que puede estar experimentando su plantilla:

“Lo que haga Pumas es problema de Pumas. Nosotros tuvimos más viajes que ellos y jamás me quejé de eso” Fernando Ortiz

"LO QUE HAGA PUMAS ES PROBLEMA DE PUMAS"



De cara al siguiente duelo de la Liga MX, 'Tano' Ortiz deja ver que no es pretexto el viaje que realizará Pumas previo al duelo del domingo.



"Nosotros tuvimos más viajes", aseguró.



📷 @Davyrke



CRÓNICA: https://t.co/swfTKX51av pic.twitter.com/i3X4u17cmo — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 8, 2022

Asimismo, el estratega del América resaltó que su equipo ha tenido más viaje que ellos por los amistosos disputados en los Estados Unidos, pero eso no será una excusa para ir por el partido: “Estoy feliz de poder trabajar una semana normal, donde tengo que corregir, hay cosas que no me gustaron y hay que seguir mejorando. El sábado cuando enfrentemos a Pumas va a estar el mejor equipo que considere en la semana”.

Por primera vez luego del inicio del torneo, toda la plantilla podrá contar con una semana completa para trabajar un partido. La plantilla del equipo exhibe un buen estado de forma y buena motivación, principalmente tras la última victoria.

“Pumas es un rival Clásico, así que tenemos que (…) hacer el partido que creemos para ganar. Los chicos saben que es un Clásico, lo vamos a tomar como un Clásico. No dudo en poner a los jugadores que crea que están mejor”, puntualizó el entrenador argentino.

Sigue leyendo: