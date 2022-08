El antes y después de Alexis Ayala: así ha sido la impactante transformación del galán de telenovela

El famoso actor mexicano Alexis Ayala se encuentra de manteles largos, pues celebra su cumpleaños número 57 en compañía de sus seres queridos y con una amplia trayectoria que lo ha hecho ganarse el cariño del público. Por esta razón haremos un recorrido por su vida y te mostraremos su transformación a través de los años, ¡sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Aunque se considera mexicano de corazón, el histrión nació en San Francisco, California, un día como hoy, pero del año 1965. Desde temprana edad mostró su amor por las cámaras, mismo que lo acompañaría hasta tener la edad suficiente para ingresar al Centro de Estudios Actorales de Televisa (CEA).

Tras convertirse en egresado de dicha institución, Alexis Ayala obtuvo su primer trabajo en dicha televisora, donde se ha mantenido laborando hasta el día de hoy.

Fue en el año 1991 cuando se incorporó al elenco del melodrama “La Pícara Soñadora” y destacó como uno de los galanes juveniles del momento. Como protagonistas estuvieron los fallecidos Eduardo Palomo y Mariana Levy.

Alexis Ayala en "La Pícara Soñadora". pic.twitter.com/rpd984wk05— Miss News (@MissNews5) August 8, 2022

Cabe recalcar que en dicho melodrama surgió el “amor” entre Alexis Ayala e Itatí Cantoral, quien en una entrevista reciente se dijo cautivada por sus encantos casi de manera inmediata. Alexis Ayala e Itatí Cantoral. pic.twitter.com/dVgBiJpccm— Miss News (@MissNews5) August 8, 2022

“¡Guapérrimo! Todos lo conocen, exitoso, talentoso, con unos padres hermosísimos, una hermana fantástica, una familia hermosa. Yo lo quería muchísimo, fue obviamente el amor de mi vida en aquella época“, narró en entrevista con Yordi Rosado. pic.twitter.com/ALv8wliz1T— Miss News (@MissNews5) August 8, 2022

No obstante, luego de trabajar en varios melodramas de renombre, como lo fueron “Agujetas de color de rosa”, “Carita de Ángel” y “Los parientes pobres”, Ayala formó parte del reparto en la novela “Yo Amo a Juan Querendón”, reforzando sus lazos con el público.

No obstante, cabe recalcar que no todo en la vida de Ayala ha sido eclipsado por su trabajo, pues a través de redes sociales comparte que su mayor tesoro es su familia. View this post on Instagram A post shared by Alexis Ayala (@alexisayala)

Y es que junto a la guapísima conductora y maestra de yoga, Fer López, Alexis Ayala ha formado una linda familia con la que más tarde recibió a su hija Roberta, eso sin dejar de lado a su primogénita, Stephanie Ayala. View this post on Instagram A post shared by Alexis Ayala (@alexisayala)

Te puede interesar:

Así fue el día que Alexis Ayala casi pierde la vida por un infarto

Alexis Ayala enfrenta las críticas por tener una novia casi 30 años menor que él

Alexis Ayala desmiente que le pida dinero o seduzca a sus fans en redes