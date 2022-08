Esmeralda Pimentel rompe el silencio acerca de la supuesta infidelidad de Osvaldo Benavides con Michelle Renaud

Esmeralda Pimentel regresó a México para promocionar la serie ‘Donde hubo fuego’, por lo que durante un breve encuentro con la prensa rompió el silencio sobre los rumores que aseguraban el actor Osvaldo Benavides le fue infiel con Michelle Renaud.

Fue en mayo pasado cuando la actriz viajó a Madrid, España, para participar en varios proyectos, siendo uno de ellos la serie ‘Montecristo’ al lado del actor William Levy; sin embargo, surgieron rumores que apuntaban a que su cambio de residencia también se debía a una supuesta infidelidad de Benavides.

Fue así como durante su regreso a la Ciudad de México sorprendió al hablar, como pocas veces, acerca de su vida personal, en donde se sinceró con los reporteros y pidió no dar pie a las especulaciones ya que siempre estará a favor de que la gente exprese sus sentimientos y más ahora que se encuentra viviendo una maravillosa etapa que la tiene muy contenta.

“No crean en todo lo que leen y todo lo que ven. No, yo estoy muy feliz, estoy súper contenta y me encanta que la gente se enamore, y yo creo que todos nos merecemos estar felices”.

Además de declarase completamente abierta al amor, Pimentel reiteró que nunca ha creído en la competencia y menos entre mujeres, es por eso que ha decidido elogiar la belleza de Michelle Renaud a través de las redes sociales.

“Totalmente y estamos viviendo muchísima violencia las mujeres como para seguir fomentando más. Yo creo que hay que apoyarnos unas a otras y saber admirarnos entre nosotras y apoyarnos. Es una mujer maravillosa que tiene un mensaje increíble y creo que hay que saber decirlo y ponernos felices por el éxito de las demás”, expresó.

Y luego de revelar que ella también practica el método Wim Hof, que consiste en sumergirse en agua fría y con hielos, se mostró dispuesta a compartir su experiencia con la protagonista de la telenovela ‘La Herencia’: “¿Por qué no? ¡Sí, todas!“, respondió.

Confesó que incluso le gustaría convivir con ella, pues considera que tienen más cosas en común.

“Cuando te quieres mucho y te cuidas y te respetas empiezas a convivir y a darte cuenta de que siempre te vas a topar con ese tipo de personas en el camino, que también se quieren y que son libres“, puntualizó ante la cámara de Ernesto Buitrón.

