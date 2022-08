Gareth Bale vuelve a ser “El Tren de Cardiff” y recupera la sonrisa con el LAFC

El presente de Gareth Bale ha dado un giro completo con el LAFC, a pesar de venir de conquistar su quinta Champions con el Real Madrid, vivía en un entorno de críticas y pocos minutos que contrastaban con su desempeño en la selección a la que logró guíar al Mundial Qatar 2022. Esta temporada llegó al LAFC, equipo que marcha primero en su división dentro de la MLS y además de anotar goles se le ve contento y sonriente en cada encuentro.

El futbolista nacido en Gales ha cambiado su motivación al 100% y se alista para seguir haciendo historia como uno de los mejores fichajes en la MLS. Sus actuaciones han demostrado que el británico no llegó a Los Ángeles para vacacionar como muchos críticos y profetas del desastre vaticinaban. Gareth Bale llegó a competir, a brillar y a marcar un precedente vistiendo los colores del que hoy por hoy es el mejor equipo de la MLS.

Gareth Bale suma dos goles en cuatro partidos con el LAFC

Hasta ahora el ex jugador del Tottenham y Real Madrid, Gareth Bale, suma dos goles en cuatro partidos disputados, una marca esperanzadora tanto para el futbolista como para el club y también para afición.

El debut del galés se dio el 17 de julio contra Nashville y desde allí todo ha funcionado de manera correcta. A pesar de partir siempre desde el banquillo, el fichaje estrella del LAFC no ha decepcionado.

Su primer gol cayó contra el Sporting Kansas City y así abría su racha goleadora que hasta ahora a pesar de ser muy pronto ilusiona.

La segunda anotación sigue siendo comentada y fue en su cuarto encuentro. El tanto se hizo realidad en la goleada por 1-4 contra el Real Salt Lake, en donde mostró velocidad y una capacidad física superior a la de sus rivales a pesar de tener 33 años de edad. POV: @GarethBale11 is running through your defense. pic.twitter.com/7yURSIFfbb— LAFC (@LAFC) August 7, 2022

Vuelve a sonreir Gareth Bale

Se puede decir que Gareth Bale recuperó la sonrisa futbolísticamente hablando desde su llegada a LAFC, un club en donde se siente valorado y querido, con el cual quiere obtener cosas importantes. Se le ha visto animando a la afición de Los Ángeles y además en primera fila durante cada celebración del equipo. El galés vuelve a ser “El Tren de Cardiff”, falta mucho por recorrer, pero en el rostro, la actitud y en su fútbol se nota la motivación del jugador, una motivación valiosa rumbo al Mundial Qatar 2022. 🫶 pic.twitter.com/Mdrn2tHHm1— LAFC (@LAFC) August 7, 2022

Queda ver como termina la historia de Bale en el LAFC, pero por ahora los augurios son buenos, llenos de alegría, goles, fútbol y uno de los fichajes más importantes en la historia de la MLS.

