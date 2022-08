Soñar con casarte con alguien que no es tu pareja: qué significa

Cuando se tiene una relación seria, estamos en la etapa de enamoramiento o tenemos la esperanza de llegar al altar, los sueños con bodas pueden ser muy comunes. Sin embargo, detrás de estos sueños se esconde un significado espiritual que no está asociado con el amor, sino con los cambios en general. Pero ¿qué pasa cuando soñamos que nos casamos con una persona que no es nuestra pareja actual?

Para comprender este intrigante sueño, primero debemos entender cuál es el simbolismo de las bodas en los sueños. Dependiendo del contexto, puede representar miedo al compromiso, preocupación por ser el centro de atención o ansiedad por no estar satisfecho con algo.

Por ejemplo, si estás soltero y sueñas que te casas representa que no te sientes seguro de dar un paso importante en tu vida como la firma de un contrato, aceptar un trabajo o cualquier otra responsabilidad mayor.

Si tienes pareja y sueñas con la propuesta de matrimonio bien podría ser un reflejo de este anhelo, pero también puede representar que analizas los pros y contras de comprometerte con algo que está próximo a suceder, según explicó la astróloga Susan Taylor en un artículo de Astrofame.

Ahora bien, cuando soñamos que estamos en el altar con alguien que no es nuestra pareja puede representar algo más profundo.

Significado de soñar que te casas con alguien que no es tu pareja

Si tienes pareja y sueñas que te casas con otra persona no significa que sus destinos estén separados, sin embargo, refleja que podrían tener algunos problemas. Tu subconsciente te avisa que hay algo que no está bien en tu relación y habrá que analizar qué es.

La sensación que tengas en el sueño puede revelar más detalles. De acuerdo con Diario Femenino, si te sientes cómoda indica que te sientes mejor con cualquier otra persona que con tu pareja, caso contrario, si la sensación es de incomodidad podría ser una señal para dar el siguiente paso.

Soñar que te casas con alguien que no te gusta

Si en el sueño percibes que estás en el altar con una persona que no te gusta físicamente, no significa que sea tu gusto culposo o te atrae de alguna manera. Representa cualidades que posiblemente admiras en él o ella y que desearías tenerlas tú mismo, por esa razón tu mente sugiere que te “cases” con esa persona.

Soñar que te casas con un ex

Este sueño no es premonitorio, es decir, debes descartar la posibilidad de volver con él para estar en el altar. Representa algún ciclo de tu vida que no has cerrado por completo y debes hacerlo para comenzar otro. Por ejemplo, perdonar a tu ex para abrir tu corazón nuevamente al amor.

