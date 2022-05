Soñar que te despiden del trabajo: qué revela sobre tus preocupaciones y miedos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Uno de los sueños más comunes es aquel donde te despiden del trabajo. Las crisis económicas, la preocupación por dejar de recibir el sustento económico para vivir cómodamente, miedo a que no te alcance el dinero y perder el empleo, son algunos detonantes de este sueño, sin embargo, hay significados que van más allá a un estado de ansiedad laboral.

Los sueños son reflejo de lo que sucede en la realidad y si bien soñar con un despido puede representar un temor justificado a perder el empleo, hay otras interpretaciones que dependerán del contexto.

De acuerdo con diccionarios de los sueños como Soñar Con y Qué Significa Soñar, no es lo mismo soñar que te despiden cuando tienes trabajo, estás desempleado o que echan a otra persona. A continuación, reseñamos los significados más conocidos.

Soñar que te despiden del trabajo

Este sueño tiene distintas variantes. En general representa que atraviesas por conflictos en la oficina o sientes que las cosas no están en orden. Quizá hay pendientes que has retardado porque no sabes cómo abordarlos y tienes miedo a no ser capaz de resolverlos. La razón principal por la que sueñas que te echan de tu empleo es porque sientes que te juzgan y tienes inseguridades.

Si sueñas que te sustituyen por alguien más capaz que tu simboliza que te comparas con alguien para saber qué tan competitivo eres en el ámbito profesional. Es probable que alguien nuevo haya llegado a tu trabajo y te comparas con esa persona.

Si sueñas con un despido injustificado refleja que tienes la percepción de que la empresa para la que trabajas no tiene buenos números o consideras que no has sido recompensado como quisieras.

Soñar que te despiden sin tener trabajo

Cuando sueñas que te corren de la oficina, pero en la vida real no tienes empleo simboliza que es el momento de tomar riesgos para conseguir prosperidad económica. Estás listo para tomar las riendas de tu vida al saberte capaz de lograr grandes cosas. A través de este sueño, tu subconsciente te recuerda que en este momento no tienes nada que perder, por lo que debes ser valiente para tomar cualquier oportunidad.

Soñar que despiden a otra persona

Este sueño también posee diversas aristas. Por ejemplo, si sueñas que despiden a un familiar simboliza que en tu hogar existen tensiones o problemas en cuestiones económicas.

Cuando en el sueño despiden a tu pareja refleja la forma en cómo tratas a los demás, es decir, el papel del “jefe” lo juega tu personalidad y tu pareja la percepción que tienes de la gente.

Si sueñas que tu mejor amigo pierde su empleo significa que atraviesa por momentos difíciles y necesita de tu ayuda. Ahora que si sueñas con el despide de tu enemigo significa que eres capaz de superar tus miedos.

