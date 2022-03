Qué significa soñar que matas a tu ex pareja

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Uno de los sueños más intrigantes es aquel donde matamos a alguien, y entre las personas que más aparecen en este tipo de sueños son las ex parejas. Los intérpretes de los sueños encuentran una asociación entre las relaciones del pasado y los problemas o sentimientos que se desean erradicar del presente.

Si bien soñar con matar a un ex podría ser reflejo de un rencor o resentimiento hacia él o ella por habernos lastimado, su significado también se relaciona con algo que inconscientemente nos hace sufrir y la mente quiere que no siga causando más daño.

La interpretación más común de soñar con asesinar, según mis-sueños.org, es el temor de perder el control de nuestra vida ante una situación de estrés, sin embargo, para tener un significado más cercano a la realidad es importante analizar lo que representa la víctima.

Y es que la persona asesinada podría simbolizar la parte de nosotros que deseamos desechar, en el caso de un ex, habría que pensar qué sentimiento tenemos hacia esa persona, como enojo, ira, tristeza, miedo, etc.

3 significados de soñar con matar un ex

Los sueños son una manera que usa la mente de liberar el estrés que nos abruma en la vida real por lo que soñar con matar a un ex no debe tomarse en el sentido literal. Es decir, no indica que deseemos acabar con su vida. Según un artículo de Dreamy Obsession, aquí hay 3 posibles significados:

Cuando sueñas que matas un ex representa la necesidad de recuperar el control de algo en tu vida. Quizá otras personas han tomado decisiones importantes por ti y no has hecho nada al respecto. Tu subconsciente alerta que llegó la hora de “tomar el toro por los cuernos” porque has recuperado la confianza y no deseas adoptar una actitud sumisa.

En segundo lugar, podría representar la necesidad de un cambio radical relacionado con tus emociones. En tu sueño, tu ex puede representar ira, por ejemplo, y tu mente necesita liberar ese sentimiento para seguir adelante. Lo positivo es que estás listo para dar el siguiente paso y quieres deshacerte de las emociones negativas.

Por último, soñar con matar a tu ex se puede relacionar con tu vida laboral al simbolizar que eres capaz de escuchar y tomar en cuenta las opiniones de los demás para tomar una decisión. “Matas” tu egoísmo y permites que los demás tomen la palabra.

Te puede interesar:

– Por qué puede ser que sueñes con tu ex y no tiene que ver con que quieras volver a esa relación

– Soñar con ser perseguido: cuáles son los significados más comunes

– Los 7 sueños sexuales más comunes: qué significan