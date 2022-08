Familiares de mineros atrapados en Coahuila denuncian amenazas

En medio de la incertidumbre por no saber nada sobre los hombres atrapados en una mina de Sabinas, Coahuila, ahora los familiares de estos trabajadores revelaron que han sido amedrentados para no dar ninguna declaración a los medios de comunicación.

Mientras se llevan a cabo las labores de rescate de estos mineros, sus seres queridos denunciaron al diario El Sol de México que algunos sujetos que se hacen pasar por agentes de la Fiscalía, acudieron hasta sus domicilios como manera de presión.

Estos hombres armados, que se trasladan en camionetas pick up blancas, les piden a las familias que no den entrevistas a los medios de comunicación.

Estas declaraciones coinciden con lo que se ha visto en la comunidad de La Agujita, donde se ha observado una camioneta con personas que se identifican como elementos de seguridad, pidiendo a los reporteros que se retiren del lugar, debido a que los vecinos presuntamente denuncian acoso por parte de los periodistas.

Pero no solo eso, pues estos supuestos agentes también han presionado a los cinco mineros que lograron salir antes de que sus compañeros quedaran atrapados.

#Coahuila 🔴 | A las 13:00 horas se cumplirá 1 semana de que 10 mineros están atrapados en un pozo de carbón en Sabinas. 🚨



📺 @Foro_TV | #87Punto3 📻🚩 pic.twitter.com/bwxlccO4nn — ⚡ @87PUNTO3 ᴴᴰ 📻🚩 (@87punto3) August 10, 2022

Uno de ellos es Fernando Pompa, el primer minero en salir del hospital. Apenas un día después de su alta, fueron a buscarlo para que apoyara en las labores de rescate en el pozo de carbón.

“Todavía anda mal, anda tose y tose, y habla y como que se le va el aire. Llegaron los hombres armados que venían por él, que para qué dábamos entrevistas y dije: ‘Es que no está dando ninguna entrevista’ y de hecho él mismo (minero) dijo: ‘Yo no estoy diciendo nada en contra del pozo’”, contó uno de los familiares de otro de los trabajadores sobrevivientes.

Lo cierto es que, desde el 3 de agosto que 10 mineros quedaron bajo tierra tras el derrumbe de un pozo minero en Coahuila, no han podido ser rescatados y esto genera desesperación por parte de sus familiares.

Sergio Cruz, padre de uno de los trabajadores atrapados, vio imágenes que les mostraron del dron subacuático, pero contó al diario El Universal que solo se veía suciedad, tuberías, cadenas, pero nada claro.

“Nos dicen que el agua, que ya bajó, que no se desesperen, cómo no, comentó el minero retirado de 66 años, quien agregó que no quieren que suceda algo similar a lo de Pasta de Conchos, en referencia al caso de 2006 en el que 65 mineros nunca fueron rescatados.

