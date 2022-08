Hombre fue a una fiesta, despertó en un ataúd bajo tierra:”No me acuerdo”

Muchos recuerdan la película The Hangover, donde un grupo de amigos apodado “la jauría de lobos” viaja a Las Vegas para celebrar la despedida de soltero de uno de ellos; sin embargo, todo se descontrola y olvidan lo que hacen la noche anterior cuando son drogados por equivocación.

Una situación que parece ser sacada de esa cinta sucedió en Bolivia, cuando un hombre que se fue de fiesta y despertó al día siguiente en un ataúd bajo tierra.

La historia que inmediatamente se viralizó en redes sociales tiene como protagonista a Víctor Hugo Mica Álvarez, quien tras una noche de copas amaneció enterrado en un lote baldío en la localidad de Achacachi.

😨😨FUE A UNA FIESTA POR LA PACHAMAMA Y SE DESPERTÓ DENTRO DE UN ATAÚD



"Me quisieron sacrificar" dijo Víctor Hugo Mica Álvarez, de 30 años.



📲Seguí leyendo 👉 https://t.co/GUu3PAX02E pic.twitter.com/8kgYGGsCpy — Radio Sudamericana (@rsudamericana) August 9, 2022

“Anoche hemos ido a bailar, yo soy guía, y ya no me acuerdo. Lo único que recuerdo es que pensé que estaba en mi cama y me he levantado para ir a orinar, y ya no he podido moverme más. Y cuando he empujado el ataúd apenas he roto el vidrio y, por el vidrio, ha empezado a entrar tierra y así he logrado salir. Me han enterrado”, detalló a medios locales.

Luego de que increíblemente consiguió escapar del ataúd y salvar su vida, Víctor Hugo pidió ayuda a un joven, quien lo llevó a una estación policial, donde no recibió la atención esperada, por ello ahora exige que su caso sea esclarecido.

Y es que el joven indicó que fue sepultado como parte de una ofrenda de sullu, que se refiere a un artículo que se ofrece durante la celebración de la Pachamama (Madre Tierra).

“Me han querido meter de sullu (ofrenda)”, dijo el hombre que no ocultó su enojo por la manera en que terminó tras salir de fiesta.

