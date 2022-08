Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de agosto de 2022

LEO

Vienen días en que andarás con el gaznate muy suelto, estarás en contra de medio mundo y eso se deberá a que sentirás cierta inestabilidad o coraje con el mundo debido a que muchos planes y situaciones no te han resultado como esperas. Cuida más tu economía y dinero que entré a tu bolsillo, no te atontes y no lo mal gastes en cuestiones que no necesitas en estos momentos de tu vida. Una amistad tuya te va buscar en estos días para que le des un consejo o para llenarte el buche de puros chismes que andan diciendo de ti. Cuídate en la alimentación pues si sigues comiendo como comes y no llevas una rutina de ejercicio subirás un chorro de peso y te costará mucho bajarlo. Estarás algo sensible en estas fechas, trata de abrir más tu corazón y mostrar le a tu familia tus sentimientos. Cuida más tu entorno y lo que sale de tu boca pues podrías dañar a persona que es muy importante para ti.

VIRGO

Una amistad necesita mucho de ti, no le des la espalda y bríndale al menos tu apoyo. Ten cuidado de traiciones por parte de amigos y de pleitos familiares por no llegar acuerdos. Cuídate las espaldas de compañeros de trabajo te tienen un chorro de envidia, recibirás una llamada o mensaje de texto que te pondrá feliz, amigo o amiga te buscará para contarte un chisme. Aprende a quedarte cayado cuando no pidan tu opinión pues cuando abres la boca sueles arrojar demasiado veneno. Amores del pasado retornan, pero no traerán nada nuevo que ofrecerte. Si ya te mandaron al chorizo o fuiste tú quien mandaste a alguien, ponte las pilas que hoy es día de empezar de nuevo y mandar todo a la fregada, urge renovarte y quitar de tu vida todo eso que te causa indigestión o no te deja avanzar.

LIBRA

Vista sorpresa de familiares se aproxima, recoge la casa para que no los agarren en curva con el mugrero. Momento de pensar sobre tu futuro, poner los pies en la tierra y comenzar a buscar oportunidades que tengan que ver con el área laboral y sobre inversiones de dinero. No pienses tonterías que no son, ni existen, antes de dormir, el futuro es incierto, concéntrate en tu presente, bajaras de peso poco a poco sin proponértelo. Viene una lana y muy buena en puerta que te va ayudar a salir de unos problemas económicos que traías cargando desde hace ya algunas semanas. Ponte las pilas que necesitas cambiar la rutina de tu día a día antes que empieces hartarte y estresarte. Si no tienes un trabajo estable, busca mejores oportunidades, sobre todo entrando el mes de septiembre, eso sí, no sueltes el hueso hasta no tener asegurado el otro

ESCORPIO

No te esperes que el trabajo venga a ti, tú debes de moverte si quieres salir de jodido y jodida. Urge que te dejes de huevonerías y haz una limpieza a conciencia en casa pues solo así lograrás renovar tu ambiente para recibir mejores cosas a tu vida. Viene mucho trabajo, estrés y grandes responsabilidades de las cuales no podrás hacer aún lado; esto acompañado de dinerito pa’ el gasto. Al finalizar los días te sentirás muy triste pues estarás extrañando a quien ya no está a tu lado, la vida no se detiene, no te martirices por esas cosas y busca maneras de ser feliz. La gente siempre hablará y buscará la manera de dañarte si no te dan pa el gasto no tiene por qué afectarte lo que digan o piensen de ti. Vas a subir de peso, cuida más lo que te llevas al estómago y controla tu ansiedad pues te hará comer demás.

ARIES

Si no tienes una relación viene una fiesta o reunión en la cual te la pasarás de la mejor manera, posibilidades de romance con amistad. Ponte las pilas y ten presente que la persona que esté contigo deberá de ser alguien que te ame más de lo que tú puedas amarla pues solo así no te harán daño en caso de que esa relación no funcione. Vienen días muy precipitados, tus cualidades de conquista estarán a flor de piel te manejarás en mucho pegue y despertaras los instintos de personas que sienten atracción por ti al grado de confesarte sus sentimientos. Podrías perder el amor de tu vida por pensar en cuestiones que solo existen en tu mente. Cuida tu alimentación y ya ponte en forma que estar en el face o en casa nomas echado o echada no te va ayudar ni madres, se productivo y no pierdas más tu tiempo, aprovéchalo.

TAURO

Quiérete y amate como eres, pero no descuides tu cuerpo que es el único que tienes pa toda tu vida, échale artas ganas pues verte bien te abrirá a nuevas oportunidades. Aléjate de amigos y personas conflictivas que solo buscan dañarte o hacerte sentir mal con comentarios tontos. Si ves que no mejoras en algún aspecto o todo te sale mal, bárrete con albahaca y un huevo durante 3 días. No temas a cambios que se pudieran presentar en estos días, ten cuidado a quien le cuentas tus secretos pues podrías estar expuesto o expuesta a que te inventen chismes. Te va poner de mal humor un chisme del que te enterarás en estos días. El amor a distancia será difícil siempre y cuando tú así lo percibas, cuando hay interés y amor nada ni nadie puede afectar la relación de dos personas que se quieren así estén en continentes distintos.

GÉMINIS

Ten cuidado con cambios en los dineros, no gastes en cuestiones que no necesitas porque al final podrías quedarte sin nada. Déjate de flojeras y huevonerías, no pierdas más tu tiempo y no dejes para otro día lo que tienes que resolver y hacer ahora, ten bien presente que la vida es corta y si te la pasas lamentándote por errores del pasado jamás lograrás avanzar y llegar a algo bello. Cuídate de dolores estomacales y de retraso en tus responsabilidades. No confundas sentimientos. En el terreno sentimental no se ven grandes cambios, no busques lo que no necesitas y no te confundas en tus sentimientos pues podrías confundir el cariño que sientes por una amistad por amor. ¡Si estás en una relación, no te duermas ni bajes la guardia porque vienen muchos celos e infidelidades en puerta, trata de no atosigar tanto a tu pareja ni buscar maneras para estar discutiendo o picándole el buche! Momento de grandes cambios en los cuales debes de enfocarte en tu felicidad y en lo que realmente mereces.

CÁNCER

Vienen días en los cuales debes de cuidar mucho tu forma de pensar y no ensuciarla con pensamientos sucios los cuales te lleven a caminos incorrectos. Muchas oportunidades en el amor que deberás de aprovechar al máximo. No te dejes llevar por chismes dentro de la familia. Nacerá la atracción o el sentimiento por una amistad, empezarás a ver la vida de otra manera pues esta persona te enseñará a confiar más en ti. Trata de platicar y comunicarte más para no meterte ya en pedos con tu familia y amigos por malos entendidos. Viene una cita con una persona o reunión con amistades. En caso de tener pioresnada últimamente estas dejando de hacer un chorro de cosas que conquistaron a ese amor y por eso lo estar perdiendo bien gacho o de plano han caído en la monotonía, tienes que regresar de una buena vez a ser el mismo de antes si quieres que todo mejore, no te compliques la vida y valora lo que tienes antes que te quedes sol@.

PISCIS

Viene un encuentro perro con alguien muy importante para ti que te pondrá de muy buen humor, ten presente y en cuenta que las situaciones difíciles que se te presentan siempre dejarán un buen aprendizaje solo es cuestión que aprendas de ellas. Trata de ser tú mismo o misma y no cambiar por agradar a otras personas, los cambios se hacen para generar bien en ti y no para generar el bien en los demás, primero estas tú, ¡no la gente que no te da pa el gasto! No dejes pendientes que puedes resolver hoy para otro día o se te va juntar todo el show y no sabrás como librarte de eso, tira objetos que estén estrellados o dañados de casa porque solo están reteniendo malas energías y no te dejarán avanzar. Vienen días en los cuales conocerás la verdad de muchas situaciones, debes dar carpetazo a todo eso que no te sirve o te causa estrés, momento de encontrar la paz y estabilidad que tanto estabas buscando

ACUARIO

Personas del pasado regresan, ponte alerta y piensa si abres o cierras esa puerta pues podrías exponerte a que te hagan daño, ten presente que a veces comer recalentado causa diarrea o indigestión, las segundas oportunidades son válidas siempre y cuando la persona en cuestión sea capaz de aceptar tus condiciones. Extrañarás a personas de tu sangre que no están contigo. Semana llena de romance y sensualidad y sexo desbordado como a ti te gusta con una amistad o alguien conocido, ya déjate de fregaderas que no estas pa perder el tiempo, necesitas abrirle de una buena vez las puertas a la felicidad y déjate de cursilerías y depresiones que lejos de ayudarte solo de hunden más. Es momento de aprender de cada golpe que te ha dado la vida, tienes oportunidad de ser mejor persona, hazlo siempre y cuando te haga sentir mucho mejor. Ten cuidado con amores del pasado los cuales podrían aparecer en cualquier momento en tu vida y ocasionarte ciertos problemas.

CAPRICORNIO

Es momento de ver tus defectos y tus virtudes y saber que debes de modificar para mejorar en esos aspectos que sientas negativos. No te atontes más, recuerda y ten presente que el amor no está en la calle, lo tienes a un lado y ni cuenta te has dado por andar de cusco o cusca donde no debes, abre ya esos ojos e identifícalo. Ya dile que sí a esa persona que te anda rogando dese hace tiempo, no exijas más de lo que puedes ofrecer y si la persona a quien tú quieres no te pela, nada tienes que seguir haciendo ahí. Problemas del pasado regresan, necesitas despabilarte y no darle vuelta a lo mismo que ya hace un tiempo te dañó la existencia. Reuniones familiares importantes y vas a madurar demasiado en muy poco tiempo, ya era necesario hacerlo. Necesitas que arregle tus mendigos problemas con terceras personas, pero no te pases de lanza pues podrías dañar a quien te importa. Aprende a deslindarte de problemas que no te corresponden y con los cuales sigues cargando. No te dejes llevar por chismes de personas que solo buscarán afectarte de muchas maneras.

SAGITARIO

No descuides la parte de tu cuerpazo criminal y menos en estas épocas recuerda que se te da subir mucho de peso. Cuidado con cambios de humor los cuales estarán a flor de piel y podrías dañar a personas de tu familia. Aprende a cerrar ciclos y desprenderte de toda situación dolorosa que has venido cargando desde tu pasado. Amores de una noche y posibilidad de encamamiento con amistad. Cuídate de una traición familiar, se visualiza una separación o rompimiento de relación dentro de la familia. Vienen momentos muy buenos para ti en los cuales vas entender y comprender el porqué de muchas situaciones que has estado viviendo. Ten calma que todo tomará su rumbo y encontrarás lo que desde hace tiempo has estado buscando. Vienen amores muy fuertes para tu vida y el desprendimiento de muchas situaciones que venías cargando en tus hombros desde hace tiempo.