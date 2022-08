Hugo Sánchez reconoce que le encantaría participar en un Skills Challenge y lanza importante reflexión a la Liga MX

Hugo Sánchez se ha caracterizado por decir lo que piensa en todo momento y esta vez no fue la excepción al asegurar que el Skills Challenge que se hizo entre la MLS y la Liga MX le parece divertido y que le hubiera gustado participar en una edición, sin embargo, hizo un llamado de atención a la liga mexicana para que despierte y adopte las buenas prácticas dentro del país.

El ex futbolista del Real Madrid reconoció en una charla en el programa Fútbol Picante que como jugador le hubiera parecido divertido participar en un desafío de habilidades como se está haciendo ahora, ya que para él sería como un juego con amigos de la infancia que se reúnen en la calle para jugar.

“Sí es divertido. Como jugador me encantaría, como director técnico es un show y estás ahí mirando, pero como jugador es divertido. Es como estar con tus amigos de la infancia, que estabas en la calle jugando”, comentó en el mencionado programa de ESPN.

A Hugo Sánchez le gustaría que ese espectáculo se imitara en la Liga MX 👀https://t.co/iscsE6fitl — Futbol Picante (@futpicante) August 10, 2022

No obstante, dejó claro que el fútbol mexicano debe emular este tipo de iniciativas que resultan sumamente interesantes para los aficionados sugiriendo que deben hacerse más eventos de ese estilo, pero en suelo mexicano, y así ingresar el dinero en México.

“Es interesante al grado de que esas son las cosas que tiene que imitar el fútbol mexicano, porque es atractivo. Pero hacerlo en México e ingresar el dinero en México y no hacerlo allá y que se lleven la mayor parte del pastel”

Sánchez también habló del partido entre las estrellas de ambas ligas y destacó que el resultado no importará, pues es un juego más en donde los jugadores que se juntaron no han entrenado mucho y solo brindarán un partido show.

“Para mí no (tiene importancia el resultado), para mí es un partido más en el cuál no se han entrenado muchos días antes, se han juntado para hacer un partido show, no va a significar”

