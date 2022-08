Así vivió Carlos Vela el Skills Challenge desde la tribuna previo al All Star Game 2022

Aunque el delantero mexicano Carlos Vela no participó del Skills Challenge previo al All Star Game 2022 entre la MLS vs. Liga MX que se disputará la noche de este miércoles, sí estuvo en las tribunas del Allianz Field de Minnesota United FC.

En el show de habilidades, en donde se vio algo del repertorio de las estrellas que disputan ambas ligas, el jugador de LA FC no participó; sin embargo, las cámaras capturaron cómo la pasó mientras los futbolistas realizaban una serie de pruebas para demostrar destrezas.

Los mejores momentos de Vela en el Skills Challenge de 2019

El mexicano de 33 años de edad, que llegó en 2018 al Los Angeles FC proveniente de la Real Sociedad, sí participó del Skills Challenge que se realizó en 2019.

Aquí un video con los mejores momentos del delantero recopilados por su actual equipo y publicado en la red social YouTube.

Opinión de Carlos Vela sobre un evento como el All Star Game

“El Bombardero” comentó en una entrevista ESPN la importancia del All Star Game en la expansión y crecimiento de la MLS. “Creo que esto va a hacer crecer cada vez más a esta liga, cada año va mejor, creo que tener este tipo de partidos contra la liga de México siempre es bueno, porque aprendes cosas buenas y malas qué no hacer y qué hacer de otras ligas y eso hace que ganen en experiencia y que puedan mejorar en cosas que aún están creciendo y por eso la liga está cómo está”.

Con respecto a su convocatoria, también tuvo palabras: “Al final es una recompensa al trabajo que hace uno en cada partido y entrenamiento y obviamente es un reflejo del trabajo en equipo y también somos parte de los compañeros que no están aquí, así que vamos a intentar dar un buen espectáculo para gente y seguir trabajando duro”.

Estadísticas de Carlos Vela en la temporada 2022

Durante la temporada 2022 de la MLS, Carlos Vela ha disputado un total de 21 partidos, 19 como titular y dos desde el banco de suplentes. En total acumula siete goles y ocho asistencias.

